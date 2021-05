Arztpraxen brauchen Biontech zunächst für Zweitimpfungen

Hannover. Niedersachsens Hausärzte bekommen in der kommenden Woche 260.000 Dosen Corona-Impfstoff. Für Erstimpfungen wird vor allem Astrazeneca genutzt.

Die Arztpraxen in Niedersachsen sollen in der kommenden Woche insgesamt 260.000 Dosen Corona-Impfstoff bekommen.

„Das ist mehr als im April, stagniert jetzt aber seit drei Wochen auf diesem Niveau und soll ab Juni gesteigert werden“, sagte der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), Detlef Haffke, am Montag.

Abstände der Corona-Impfungen unterschiedlich

Ihm zufolge erhalten die Praxen insgesamt 160.000 Dosen des Herstellers Biontech und 100.000 Dosen des Herstellers Astrazeneca. Der Biontech-Wirkstoff wird Haffke zufolge vor allem für Zweitimpfungen gebraucht. Astrazeneca dagegen könne vor allem für Erstimpfungen verwendet werden. B

Bei Biontech wird zwischen den zwei Spritzen ein Abstand sechs Wochen, bei Astrazeneca ein Abstand von zwölf Wochen empfohlen.

Seltene Blutgerinnsel im Gehirn bei jüngeren

Für Impfungen mit dem Präparat von Astrazeneca ist die Priorisierung mit einer festen Vorrangliste inzwischen aufgehoben worden. Die Ärzte und Ärztinnen entscheiden, wer wann mit dem Impfen dran ist. Die Ständige Impfkommission empfiehlt den Einsatz für Menschen ab 60 Jahren, da in jüngeren Altersgruppen selten teils tödliche Blutgerinnsel im Gehirn aufgetreten sind.

Für Jüngere ist die Impfung mit dem Präparat nach ärztlicher Aufklärung über die Risiken möglich.

Wichtige Corona-Regeln und Infos für die Region

Um die Corona-Fallzahlen zu senken und damit auch die intensivmedizinischen Abteilungen in Deutschlands Kliniken zu entlasten, gibt es die sogenannte Bundes-Notbremse. Ausgangssperre, Kontaktverbot, die neuen Shopping-Regeln: Wir erklären, was sich mit der Inzidenz 100 alles ändert – und was nicht.

Aber warum unterscheiden sich ab und an die Corona-Zahlen der Bundesbehörde von denen der Kommunen? Die Antwort lesen Sie hier.

Und hier finden Sie wichtige Infos zum Thema Impfen:

Die Corona-Lage in der Region

Unsere Redaktionen sammeln alle wichtigen lokalen Infos zum Coronavirus auf FAQ-Seiten, die stets aktualisiert werden. Online sind die Überblicke aus Braunschweig, aus Wolfsburg, aus Wolfenbüttel, aus Gifhorn, aus Salzgitter, aus Peine und Helmstedt sowie aus Osterode.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Corona-Lage im gesamten Bundesland Niedersachsen.