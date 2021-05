Das erzählen Pflegekräfte aus der Region über ihren Job

Name: Adrian Kuhnke Alter: 25 Berufsbezeichnung: Praxiskoordinator, B.Sc. Pflegewissenschaft, Gesundheits- und Krankenpfleger, Marienstift Braunschweig Im Beruf seit: 2017 Herausforderung in der Corona-Pandemie: Die psychische Belastung der Pflegenden, insbesondere in der direkten Versorgung von Erkrankten, ist sehr herausfordernd und psychisch belastend. Dabei sind ein guter Teamzusammenhalt und die Schaffung von Hilfsangeboten wichtig.

Foto: regios24/Stefan Lohmann