Heide-Park Soltau öffnet am Samstag

Der Heide-Park Soltau öffnet in der Corona-Krise am Samstag wieder seine Tore. Das Verwaltungsgericht Lüneburg hatte entschieden, der Freizeitpark dürfe mit einem Hygienekonzept den Betrieb starten. „Wir sind bestens vorbereitet und haben uns der Situation durch unser umfangreiches Hygiene- und Sicherheitskonzept optimal angepasst“, sagte Geschäftsführerin Sabrina de Carvalho am Dienstag. Die Öffnung sei an Auflagen gebunden. Maskenpflicht und Abstandsregeln müssen demnach in den Attraktionen, Wartebereichen und Shops eingehalten werden. Ein Online-Ticket ist Pflicht.

Zutritt nur mit einem negativen Corona-Test möglich

Außerdem ist der Zutritt für Gäste ab sechs Jahren nur mit einem negativen Corona-Test möglich. „Wir blicken nun optimistisch in diese Saison. Sicherlich wird auch in diesem Jahr der Besuch eines Freizeitparks immer noch anders sein als gewohnt“, sagte Carvalho. Besucher haben entweder die Möglichkeit, sich in der Drive-In-Teststation auf dem Busparkplatz kostenpflichtig testen zu lassen oder ein negatives PCR- oder Antigen-Testergebnis mitzubringen. Für vollständig Geimpfte entfällt die Testpflicht. Der Park hat bis 31. Oktober täglich geöffnet.