Schießerei: Polizei nimmt zwei weitere Männer in U-Haft

Die beschädigte Tram der Linie 3 nach den Schüssen am Samstag in Braunschweig.

Das Amtsgericht Braunschweig hat am Montag Haftbefehle gegen zwei 25 Jahre alte Männer aus Braunschweig und Vechelde wegen des dringenden Verdachts des versuchten Totschlags erlassen. Laut Hans Christian Wolters, Sprecher der Braunschweiger Staatsanwaltschaft, wird den beiden Männern vorgeworfen, am späten Samstagabend gemeinsam mit einem 31-jährigen Braunschweiger, er war bereits am Sonntag in Untersuchungshaft genommen worden, Schüsse auf zwei fahrende Autos beziehungsweise die darin sitzenden Personen abgegeben zu haben. Dabei, so Wolters, sei zumindest ein Fahrzeug auch getroffen worden. Ein weiteres Geschoss traf offenbar unbeabsichtigt eine Straßenbahn.

Zusammenhang mit Vorfall in der Weststadt wird geprüft

Die Staatsanwaltschaft, die die Ermittlungen am Montag von der Polizei übernommen hat, prüfe derzeit einen Zusammenhang zu einem Geschehen vom Samstagnachmittag. Dabei war ein 31-jähriger Fahrer eines E-Rollers zunächst verfolgt und dann in einem Supermarkt in der Weststadt zusammengeschlagen worden. Wolters: „Bei der Schussabgabe könnte es sich um eine Rache- bzw. Vergeltungsaktion gehandelt haben.“

Weitere Einzelheiten teilte die Staatsanwaltschaft noch nicht mit

Weitere Einzelheiten könne die Staatsanwaltschaft angesichts der gerade erst angelaufenen Ermittlungen derzeit nicht mitteilen. Die im Pkw sitzenden Opfer, drei Braunschweiger im Alter von 27, 28 und 31 Jahren, waren gegen 22.30 Uhr auf der Luisenstraße in Fahrtrichtung Weststadt unterwegs, als ihr Wagen in Höhe der Hedwigstraße zum Ziel der Täter wurde. Auch in der folgenden Juliusstraße gaben sie Schüsse auf das Fahrzeug ab.

Pkw-Insassen flüchteten in Hauseingang

Die Insassen des Autos flüchteten anschließend zu Fuß in einen Hauseingang, wo erneut Schüsse fielen, als sie ihn verlassen wollten. Ein weiteres Projektil erwischte die Frontscheibe einer Straßenbahn der Linie 3. Verletzt wurde durch die Schüsse niemand.

Die Beamten waren schnell mit vielen Streifenwagen vor Ort und konnten sogleich einen Verdächtigen (31) festnehmen. Am Sonntag fasste das Spezialeinsatzkommando Niedersachsen zwei weitere Tatverdächtige (beide 25 Jahre alt)