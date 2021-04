Toter in Bus in Goslar entdeckt - Todesursache wird untersucht

In einem Bus in Goslar ist eine männliche Leiche gefunden worden. Bei einer Kontrolle auf dem Betriebsgelände der Harzer Busse habe ein Mitarbeiter den Toten in dem abgestellten Fahrzeug entdeckt, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann verständigte die Polizei. Bei dem am Samstag gefundenen Toten handle es sich um einen 24-Jährigen aus dem Landkreis Goslar.

Es werde geklärt, ob der Mann Opfer eines Verbrechens wurde

Der hinzugerufene Notarzt habe eine ungeklärte Todesursache im Totenschein angegeben. Wie in diesem Fall üblich, leitete die Staatsanwaltschaft ein Todesermittlungsverfahren ein. Ob der Mann Opfer eines Verbrechens wurde, werde geklärt.