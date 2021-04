Niedersachsen: Mehr Corona-Patienten auf Intensivstationen

Erstmals in der Corona-Pandemie haben nach Experteneinschätzung mehr als 290 Menschen mit einer Covid-19-Infektion auf einer Intensivstation in Niedersachsen gelegen. Am Donnerstag waren es genau 292 Patienten, wie die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ unter Berufung auf die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin berichtete. Auf dem Gipfel der zweiten Corona-Welle am 16. Januar waren 290 Corona-Patienten auf niedersächsischen Intensivstationen.

Im Durchschnitt 2,3 Intensivbetten pro Klinikstandort frei

Die Vereinigung warnte dem Bericht zufolge, dass es in den Kliniken enger wird. Am Donnerstag waren demnach landesweit im Durchschnitt 2,3 Intensivbetten pro Klinikstandort frei – 265 von insgesamt 1940 Betten. 15 Prozent der Patienten hatten eine Covid-19-Infektion.