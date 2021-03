Kreis Gifhorn gibt weitere Schnelltest-Möglichkeiten bekannt

Die Teststrategie im Landkreis Gifhorn nimmt Fahrt auf. Nachdem im Mehrgenerationenhaus Omnibus im Georgshof seit Dienstag das erste Schnelltestzentrum eröffnet wurde, informiert der Landkreis nun über die weiteren Pläne für Testzentren im gesamten Kreisgebiet.

Der Ratsweinkeller wird ab Dienstag, 30. März, zum Testzentrum umfunktioniert. Der Anbieter könne täglich von 9 bis 18 Uhr bis zu 700 Bürger testen. Derzeit laufen die Umbauarbeiten. Im Testzentrum können auch PCR-Tests gemacht und direkt dort im Labor ausgewertet werden. Die Anmeldung für einen kostenlosen Test erfolgt über die Webseite des Betreibers www.DeinCoronaTestzentrum.de.

Das dritte Testzentrum entsteht am selben Tag im Helios Klinikum Wittingen. Darüber hinaus ist es weiterhin möglich, sich in acht Arztpraxen und 46 Apotheken im gesamten Landkreis testen zu lassen.

Zwei Drive-In-Standorte in Gifhorn benennt der Kreis bereits

Neben den beiden Testzentren werden im Gifhorner Stadtgebiet zwei Drive-In-Standorte für Schnelltests entstehen. Zum einen sollen auf dem Parkplatz des Gifhorner Mühlenmuseums Schnelltests angeboten werden, bei denen die Bürgerinnen und Bürger im Auto sitzen bleiben können. Zum anderen soll auf dem Lidl-Parkplatz an der Braunschweiger Straße ein weiterer Drive-In dieser Art entstehen. Wann es an beiden Standorten genau losgehen soll, will der Kreis in Kürze bekanntgeben.

Gebietseinheiten teilen Kreis mit, für welchen Anbieter sie sich entscheiden

Laut Mitteilung prüft der Kreisverband Gifhorn des Deutschen Roten Kreuzes derzeit die Einrichtung eigener Testzentren im Kreisgebiet. In Frage kommen unter anderem Lokalitäten in Grußendorf und Meine. An diesen Standorten soll es auch Drive-in-Testmöglichkeiten geben.

Das Land Niedersachsen hat durch eine Allgemeinverfügung festgelegt, dass der Landkreis Gifhorn dafür Drittanbieter beauftragen muss. Die Gebietseinheiten wurden von der Kreisverwaltung angesprochen, um Orte zu nennen, an denen weitere Testzentren eingerichtet werden können. Der Kreis habe ihnen sechs Anbieter für Testzentren benannt, heißt es weiter. Bis Anfang nächster Woche sollen die Gebietseinheiten sich nun entscheiden, welchen – für ihren Standort passenden Betreiber – sie nennen wollen. Sobald der Kreis diese Information hat, beauftragt der Kreis den Anbieter, damit schnellstmöglich Testzentren eingerichtet werden können, heißt es in der Mitteilung weiter.

Landrat Andreas Ebel fasst zusammen: „Es geht wirklich gut voran im Landkreis Gifhorn.“

