Behrens pocht auf zügige Testmöglichkeiten in den Betrieben

Nach dem Bund-Länder-Beschluss zu regelmäßigen Corona-Schnelltests in Betrieben pocht Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) auf eine zügige Umsetzung. „Wir werden als Landesregierung die Betriebe in Niedersachsen mit Nachdruck auffordern, dieser Verpflichtung nachzukommen und Testmöglichkeiten zeitnah einzurichten“, sagte Behrens der dpa in Hannover. Mindestens einmal und bei Verfügbarkeit von genügend Tests zweimal die Woche sollte die Mitarbeiterschaft die Möglichkeit für einen kostenlosen Test haben. Das Unterbrechen der Infektionsketten am Arbeitsplatz sei wichtig zur Bekämpfung der Epidemie.

Handelsverband: Impfungen bleiben das Entscheidende

„Wir setzen hier auf die Unternehmen, die auf den Betrieb angepasst und angemessene Testungen vornehmen und werden beobachten, ob diese Selbstverpflichtung greift“, sagte die Ministerin. Sie setze darauf, dass die Firmen die Testmöglichkeiten zeitnah einrichteten, weil sie vom Willen der Arbeitgeber zum Schutz ihrer Angestellten überzeugt sei.

Die Einzelhändler in Niedersachsen halten auch nach der Rücknahme der Osterruhe einen raschen Fortschritt bei Impfungen für den entscheidenden Faktor, um wieder flächendeckende Öffnungen von Geschäften möglich zu machen. So seien lokal organisierte Schnelltest-Konzepte wie derzeit im baden-württembergischen Tübingen bestenfalls „für einzelne Regionen eine Option“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Niedersachsen-Bremen, Mark Alexander Krack, der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Donnerstag).

„Das pure Vergnügen sind Teilöffnungen natürlich nicht“

Krack bezog sich damit auch auf Ideen, selbst bei einer Sieben-Tages-Inzidenz von über 100 Einkäufe zu ermöglichen, wenn Läden gesonderte Corona-Tests anbieten und die Kunden einen negativen Befund nachweisen können. Maßgeblich sei es weiter, die Engpässe beim Impfen aufzulösen: „Wir kommen beim Impfen nicht richtig vorwärts, da müssen wir schneller und besser werden. Dann braucht es auch keine Schnelltests, um in der Innenstadt einkaufen zu gehen.“

Shopping per Terminreservierung sei für manche Geschäfte nur teilweise eine Alternative – wie viel Umsatz so gemacht werden könne, sei stark vom jeweiligen Betrieb abhängig. Ähnlich hatte sich jüngst Rossmann-Seniorchef Dirk Roßmann geäußert: „Das pure Vergnügen sind Teilöffnungen natürlich nicht, auch nicht für Kunden. Das Entscheidende ist, dass die Infektionszahlen zurückgehen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur „Wenn dies nicht gelingt, bekommen wir dauerhaft ein größeres Problem.“ Krack kritisierte, die bisherigen Hilfen des Bundes für seine Branche seien „Stückwerk“.