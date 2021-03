Bei Corona-Verstößen: Kaum berufsrechtliche Verfahren gegen Ärzte

Es gibt Mediziner, die Corona nicht ernst nehmen oder Seuchenschutzmaßnahmen unterlaufen - doch nach Angaben der Ärztekammern in Niedersachsen und Bremen geht es um Einzelfälle. Bezogen auf mehr als 43 000 Ärztinnen und Ärzte in Niedersachsen habe es bislang 91 Beschwerden wegen des vermeintlichen Leugnens von Corona gegeben, teilte die Ärztekammer des Landes in Hannover mit.

Ermittlungen in wenige als zehn Fällen

„Die wenigsten mussten davon in ein berufsrechtliches Ermittlungsverfahren überführt werden.“In weniger als zehn Fällen gebe es strafrechtliche Ermittlungen gegen Mediziner. Zum Beispiel prüft die Staatsanwaltschaft Osnabrück den Fall eines Hausarztes aus dem Kreis Vechta, der Patienten behandelt haben soll, obwohl er selbst Corona-Symptome hatte.„Beschwerden nehmen wir sehr ernst, wenn geschilderte Vorwürfe nicht mit gewissenhaftem ärztlichem Verhalten vereinbar sind. Das sind normale berufsrechtliche Verfahren“, sagte Thomas Spieker, Sprecher der Ärztekammer.

Ärztekammer warne vor Gefälligkeitsattesten

Wenn ein Arzt aber nur seine Skepsis geäußert habe über die Maßnahmen, dann bekomme er eine „freundliche Belehrung“.Maskenverbote in Praxen seien indes nicht erlaubt. Ein Arzt gefährde damit seine eigene Gesundheit und die seiner Patienten. Die Kammer warne auch davor, Gefälligkeitsatteste zu erstellen, die vom Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes entbinden, sagte Spieker. „Zuwiderhandlungen stellen einen Verstoß gegen die Berufsordnung dar.“

