Mehr Covid-19-Patienten auf Niedersachsens Intensivstationen

Hannover. Am Dienstag lagen 233 an Covid-19 Erkrankte auf einer niedersächsischen Intensivstation. Die DVI fordert eine Rückkehr in den Lockdown.

Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery zieht einen vorläufigen Stopp für Corona-Impfungen mit dem Präparat von Astrazeneca in Zweifel. Dass Menschen Thrombosen und Lungenembolien bekommen, müsse nicht unbedingt etwas mit der Impfung zu tun haben. Die WHO will nun über das Präparat beraten.

Die Zahl der Corona-Patienten auf Niedersachsens Intensivstationen ist wieder gestiegen. Am Dienstag lagen 233 an Covid-19 Erkrankte auf einer niedersächsischen Intensivstation, am Vortag waren es noch 223. In den 119 Kliniken im Land stehen insgesamt knapp 2000 Intensivbetten für Erwachsene und rund 240 Intensivbetten für Kinder zur Verfügung. Bei den Erwachsenen sind derzeit laut Gesundheitsministerium etwa 80 Prozent, bei den Kindern ungefähr 60 Prozent belegt. Insgesamt wurden in den Kliniken zwischen Harz und Nordsee am Dienstag 877 mit dem Virus infizierte Patientinnen und Patienten behandelt.

MHH verschob Operationen wegen Belastung

Mitte Januar waren sogar rund 1400 Covid-19-Patienten in niedersächsischen Kliniken behandelt worden, davon 290 auf Intensivstationen. Wegen der Belastung der Stationen hatte damals zum Beispiel die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) geplante Operationen verschoben.

DVI fordert Rückkehr in Lockdown

Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin DIVI forderte angesichts aktuell bundesweit steigender Infektionszahlen eine sofortige Rückkehr in den Lockdown. Wichtig sei es, nun die über 50- und über 60-Jährigen schnell zu impfen, erklärten die Intensivmediziner am Montag. Dann würden auch weniger Menschen mit Covid-19 schwer krank.

