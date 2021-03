Niedersachsen: Neun Kommunen mit Inzidenz-Wert über 100

Die Corona-Infektionslage in Niedersachsen hat sich erneut verschärft. Am Sonntag meldete das Landesgesundheitsamt 1111 neue Fälle im Vergleich zum Vortag. Die Sieben-Tages-Inzidenz des Landes stieg auf 76,8 – so viele Menschen steckten sich innerhalb einer Woche pro 100.000 Einwohner an.

Am Samstag lag dieser Wert noch bei 74,7. Neun Kommunen haben inzwischen eine Inzidenz über 100 – die Bewohner dieser Regionen müssen auf Lockerungen verzichten. Betroffen sind die Landkreise Cloppenburg, Emsland, Leer, Peine, Vechta und Wesermarsch, die Region Hannover, die Stadt Osnabrück sowie die Stadt Salzgitter.

Was die Ursachen dafür sein könnten, erfahren Sie hier.

Salzgitter mit höchster Inzidenz

Die höchste Inzidenz hatte Salzgitter mit 182,2. In der Region Hannover, die knapp 1,2 Millionen Einwohner hat, kletterte der Wert auf 120,4.

Die Zahl der mit dem Virus gestorbenen Menschen stieg am Sonntag landesweit um 7 auf insgesamt 4595. Seit Beginn der Pandemie gab es in Niedersachsen 176.434 Corona-Fälle – nach Hochrechnungen gelten 90,2 Prozent davon als genesen.