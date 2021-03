Impfterminvergabe an Menschen ab 70 Jahren ab sofort möglich

Hannover. Menschen ab 70 Jahren können sich in Niedersachsen nun um einen Impf-Termin bemühen. Offizieller Impf-Start für diese Gruppe ist am Montag.

Bereits ab sofort können Menschen ab 70 Jahren sich in Niedersachsen um einen Termin für die Corona-Schutzimpfung bemühen. Damit zum offiziellen Start der Terminvergabe für die nächste Gruppe der Impfberechtigten am Montag alles funktioniert, seien Internetportal und Telefon-Hotline bereits zuvor freigeschaltet worden, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag in Hannover mit. „Es ist schön, dass es funktioniert“, sagte eine Sprecherin. Es geht um rund 750 000 Impfberechtigte, die sich nun alle melden können.

Betroffene bekommen Anschreiben von Landesregierung

Um einen Ansturm zu vermeiden, werden die Betroffenen nach Jahrgängen gestaffelt von der Landesregierung ein persönliches Anschreiben mit allen wichtigen Informationen für die Anmeldung erhalten. Das hindert allerdings niemanden daran, sich unverzüglich schon vor Erhalt des Schreibens um einen Termin zu bemühen. Das Schreiben ist für eine Terminvereinbarung nicht erforderlich.