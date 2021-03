Hier können Sie in der Region an der freien Luft Sport machen

Bei Salzgitter gibt es einen „Fittness Pfad“.

Der MTV Wolfenbüttel hat 2020 eine Calisthenics-Anlage eingeweiht.

Neben einem Spielplatz können sich in Grasleben auch Erwachsene austoben.

In Braunschweig gibt es mehrere Freiluft-Anlagen.

Am Allersee in Wolfsburg kann geskatet werden, aber auch geturnt.

Einen „Trimm dich Pfad“ gibt es in Lengede bei Peine.

Am Spielplatz an der Flutmulde kann in Gifhorn trainiert werden.

Tipps zum Aufwärmen und für Übungen gibt es kostenlos beim Portal Fitforfun.

Hinweis: Ungeübte sollten zunächst mit ihrem Arzt abklären, ob sie für den Sport fit sind. Das Aufwärmen ist wichtig und die Bewegungen sollten unter Aufsicht durchgeführt werden, um Fehlstellungen und Verletzungen zu verhindern.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß!