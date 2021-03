Trotz Kritik: Inzidenz als Schwelle für Lockerungen bleibt

Trotz anhaltender Kritik der Kommunen an der örtlichen Inzidenz als Kriterium für Corona-Lockerungen hält das Land an der Praxis fest. „Ich kann den Unmut und die Schwierigkeit in den Landkreisen mit hoher Inzidenz gut verstehen“, sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Donnerstag in Hannover. „Ich finde, es ist der richtige Wert.“

Gesundheitsschutz steht im Vordergrund

In Landkreisen mit mehr als 100 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen greifen Lockerungen nicht. „Ich bitte um Verständnis, dass der Gesundheitsschutz im Vordergrund stehen muss“, sagte Behrens. Die Corona-Lage in Niedersachsen sei weiterhin schwierig und es müsse darum gehen, die Infektionszahlen zu senken.