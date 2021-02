Hannover. Schon in der Nacht zum Sonntag musste die Deutsche Bahn Verbindungen absagen. Am Sonntag sind auch die NordWestBahn und Erixx betroffen.

Niedersachsen: Viele Züge stehen am Sonntagmorgen still

Aufgrund von Schnee und Kälte fallen am Sonntagvormittag viele Züge im niedersächsischen Regionalverkehr aus. So soll unter anderem der gesamte S-Bahn-Verkehr in Hannover bis etwa 10 Uhr stillstehen, teilte die Deutsche Bahn mit. Auch der Verkehr im Harz-Weser-Netz falle voraussichtlich am Vormittag aus. Betroffen seien unter anderem Züge mit Halt in Braunschweig, Göttingen, Nordhausen, Bad Harzburg oder Salzgitter-Lebenstedt.

Bereits in der Nacht hatte es mehrere Zugausfälle bei der Deutschen Bahn gegeben. Betroffen waren Verbindungen von und nach Hameln, Hildesheim, Nienburg und Celle. Schon im Vorfeld hatte die Deutsche Bahn witterungsbedingt mehrere Fernverbindungen im Norden Deutschlands abgesagt, unter anderem auch die Intercitys von Bremen nach Norddeich Mole.

Ausfälle auch bei Erixx

Auch bei der NordWestBahn fielen am Sonntagmorgen wetterbedingt die Verbindungen zwischen Osnabrück und Wilhelmshaven aus. Aufgrund von eingefrorenen Weichen kann die Metronom-Strecke zwischen Hannover und Göttingen am Sonntagmorgen nicht befahren werden. Beim Bahnunternehmen Erixx fällt zunächst die Verbindung zwischen Bad Harzburg und Hannover über Goslar aus.