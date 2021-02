Nationalpark Harz warnt vor „lebensgefährlichem Waldbesuch“

Mit einer Spezialschneefräse werden am Bahnhof Drei-Annen-Hohne die Gleise freigehalten. Die Nationalparkverwaltung warnt vor Harzbesuchen (Archivbild).

Wernigerode. Nationalparkverwaltung appelliert an die Harzbesucher Zuhause zu bleiben. Es drohen Gefahren durch herabstürzende Äste und Erschöpfung.

Schneefall, Eisglätte, Sturm und Kälte: Wegen der angekündigten Wetterextreme hat die Harzer Nationalparkverwaltung davor gewarnt, die Wälder zu betreten. Ein Waldbesuch könne am Wochenende lebensgefährlich werden, heißt es in einer im Internet veröffentlichen Warnmeldung. Es drohten nicht nur Gefahren durch abbrechende oder umstürzende Bäume, es könne auch zu Erfrierungen, Erschöpfung und Orientierungslosigkeit kommen. Außerdem seien vereiste Flächen unter dem Neuschnee nicht zu erkennen, hieß es.

Die in Wernigerode ansässige Nationalparkverwaltung appellierte an die Harzbesucher, sich und andere nicht in Gefahr zu bringen.