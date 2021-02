Landessozialgericht: Kein Anspruch auf frühe Corona-Impfung

Auch in zweiter Instanz konnte der 73-Jährige keine frühere Corona-Impfung erwirken.

Celle. Ein 73-jähriger herzkranker Mann aus Oldenburg ist auch in zweiter Instanz mit seiner Forderung nach einer vorgezogenen Corona-Impfung gescheitert.

Ein 73-jähriger herzkranker Mann aus Oldenburg ist auch in zweiter Instanz mit seiner Forderung nach einer vorgezogenen Corona-Impfung gescheitert. Der Beschluss sei unanfechtbar, teilte das Landessozialgericht Niedersachsen-Bremen in Celle mit (Az. L 5 SV 1/21 B ER). Der Mann hatte argumentiert, er habe wegen seiner Krankheit ein besonders hohes Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken. Weil seine Frau Grundschullehrerin sei und viele Kontakte habe, könne er sich nur begrenzt selbst schützen. Auch seine zwei Kinder gingen noch zur Schule.

Die Landessozialrichter bestätigten am Dienstag aber den Beschluss der Vorinstanz, des Sozialgerichts Oldenburg. Solange Impfstoff knapp sei, müssten Prioritäten gesetzt werden. Dabei sei die Einteilung in Altersklassen rechtens. Der Mann gehöre zur Prioritätengruppe zwei. Das Risiko durch die Kontakte seiner Frau sei nicht ungewöhnlich, es entspreche dem von Kita-Erzieherinnen oder Verkäufern im Lebensmitteleinzelhandel.

In Berlin hatte ein Verwaltungsgericht am Montag ebenfalls den Anspruch zweier Krebskranker auf eine vorzeitige Impfung abgewiesen.