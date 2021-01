Terminvergabe für Corona-Impfung bleibt in nächsten Wochen zäh

Die Terminvergabe für Corona-Schutzimpfungen für über 80-Jährige in Niedersachsen, die zum Start am Donnerstag vollkommen überlastet war, wird auch in den kommenden Wochen zäh bleiben. Wie die Vize-Chefin des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, Claudia Schröder, am Freitag sagte, werden zunächst wegen des knappen Impfstoffs pro Woche nur etliche tausend Impftermine zu vergeben sein. So erwarte das Land in der kommenden Woche die Lieferung von rund 29 000 Impfdosen von Biontech/Pfizer, die teils aber für die noch laufende Impfung von Heimbewohnern eingesetzt würden.

Mehr als acht Millionen Anrufversuche bei Impfhotline

Zum Start der Terminvergabe am Donnerstag wurden rund 13.000 Impftermine vergeben; 2700 weitere Termine waren am Freitagmorgen noch verfügbar; gut 6000 Menschen kamen auf eine Warteliste. Am ersten Tag der Terminvergabe habe es mehr als acht Millionen Anrufversuche bei der Hotline und stündlich im Durchschnitt 1,4 Millionen Zugriffe auf das Online-Portal gegeben, berichtete Schröder.

„Es ist erfreulich, dass so viele Menschen interessiert daran sind, sich impfen zu lassen.“ Das Impfen eines möglichen großen Anteils der Bevölkerung sei eine Voraussetzung für die Überwindung der Corona-Epidemie.