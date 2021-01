Niedersachsen: Durchsuchungen bei Razzia gegen Kinderpornografie

Die Polizei hatte am Dienstag mit mehr als tausend Beamten 75 Objekte in ganz Deutschland durchsucht, darunter 13 in Niedersachsen. (Symbolbild)

Bei einer bundesweiten Razzia gegen Kinderpornografie hat die Polizei 13 Objekte in Niedersachsen untersucht. Bei der Razzia in zehn Bundesländern wurden 2900 Datenträger mit einem Speichervolumen von 40 Terabyte sichergestellt. Darunter seien auch mehr als 170 Mobiltelefone, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Köln mit. Die Polizei hatte am Dienstag mit mehr als tausend Beamten 75 Objekte durchsucht. Die Aktion richtete sich gegen 66 Tatverdächtige, die kinderpornografische Inhalte besessen und verbreitet haben sollen.

Durchsuchungen in Niedersachsen gab es in Bovenden (Kreis Göttingen), Emden, Helmstedt, Liebenburg (Kreis Goslar), Osnabrück, Melle (Kreis Osnabrück), Oldenburg und Sehnde (Region Hannover). Außerdem in Stadland (Kreis Wesermarsch), Stadthagen (Kreis Schaumburg), Syke (Kreis Diepholz), Winsen (Kreis Harburg) und Zetel (Kreis Friesland).

Zweiter deutschlandweiter Großeinsatz der Ermittlungsgruppe

Es war bereits der zweite bundesweite Großeinsatz der Ermittlungsgruppe „Berg“ der Kölner Polizei im Fall Bergisch Gladbach. An zahlreichen Wohnungen waren auch Spezialeinheiten im Einsatz. Acht Diensthunde spürten versteckte Datenspeicher auf. „Einige der Beschuldigten lassen sich zu den Tatvorwürfen ein“, teilte die Polizei in Köln mit.

Die Verfahren ergaben sich aus den seit 15 Monaten dauernden Ermittlungen rund um den Kindesmissbrauchskomplex Bergisch Gladbach. Im Haus eines Mannes aus Bergisch Gladbach waren Unmengen kinderpornografischer Daten gefunden und Hunderte weitere Verdächtige ermittelt worden.