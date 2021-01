Orkantief bringt milde Temperaturen in Niedersachsen

Sturmtief "Goran" schlug auch am Steinbart-Gymnasium in der Duisburger Stadtmitte zu.

Ein Orkantief über der Nordsee sorgt in Niedersachsen und Bremen in den kommenden Tagen für milde Temperaturen. Der Donnerstag startet bedeckt mit immer wieder einsetzendem Regen und sogar einzelnen Gewittern, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. An der Nordseeküste kann es schwere Sturmböen geben. Ab dem Mittag lockert es dann immer weiter auf. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen neun und elf Grad. In der Nacht zieht es sich dann überall wieder zu und es kühlt sich auf bis zu vier Grad ab.

Am Freitag wechseln sich Sonne und Wolken immer wieder ab. Es bleibt aber meist trocken. Tagsüber erreichen die Temperaturen um die acht Grad. Nachts liegen die Höchstwerte um den Gefrierpunkt. In den höheren Lagen kann es in der Nacht dann auch schneien.

Der Samstag startet wieder stark bewölkt. Im Südwesten Niedersachsens wird es regnerisch. Mit Höchstwerten zwischen vier und sechs Grad wird es etwas kälter.

Im Norden hat der Sturm schon gewütet. "Goran" sorgt für Verkehrsbehinderungen. Ein Kleinlaster liegt im Graben.

Sturmtief "Goran" hat am Donnerstag zu zahlreichen Einsätzen von Polizei und Feuerwehr in Niedersachsen geführt. Nahe Riepe im Landkreis Aurich wurde ein kleinerer Lastwagen von einer Sturmböe erfasst und in den Straßengraben geschleudert, wie eine Polizeisprecherin in Aurich mitteilte. Der Fahrer wurde verletzt. Die aufwendige Bergung des Fahrzeuges habe mehrere Stunden gedauert.

Auch abgebrochene Äste, umgekippte Bäume und verschmutzte Fahrbahnen störten seit dem Donnerstagmorgen den Verkehr in Ostfriesland, wie eine Polizeisprecherin in Leer mitteilte. Bei Rhauderfehn krachte ein größerer Ast vor das fahrende Auto einer Frau. Insgesamt rückte die Polizei allein in Ostfriesland zu mehr als 30 Einsätzen aus.

In der Samtgemeinde Dörpen im Emsland landete ein Fahrer mit seinem Auto ebenfalls in einem Straßengraben, als er einem umstürzenden Baum auswich. Er blieb unverletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Zudem löste der starke Wind Teile der Fassade und des Daches eines Bullenstalls und schleuderte diese auf eine nahegelegene Bundesstraße. Auch bei diesem Einsatz wurde aber niemand verletzt.

Im Kreis Stade zählte die Polizei rund zehn sturmbedingte Einsätze. Dort stürzten kleinere Bäume um, Dachpfannen wurden aufgewirbelt. Niemand kam zu Schaden, wie ein Sprecher sagte.