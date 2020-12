Einrichtungen zur Testpflicht: Pflegekräfte über Belastungsgrenze

Lars Wöhler, Betreiber eines Pflegeheims und niedersächsischer Vorstand im Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa), desinfiziert seine Hände in einem Pflegeheim in der Region Hannover. Der bpa bezeichnete die Pflegeeinrichtungen durch zusätzliche Testvorgaben als überlastet und forderte jüngst angepasste Besuchsregelungen (Archivbild).

Mit mehr Schnelltests will die niedersächsische Landesregierung das Infektionsgeschehen in Alten- und Pflegeeinrichtungen in den Griff bekommen. Während die oppositionelle FDP sogar tägliche Corona-Tests fordert, ächzen die Einrichtungen unter der personellen Belastung. „Mittlerweile arbeiten die Pflegekräfte über der Belastungsgrenze“, sagte der Vorstandssprecher der Diakonie in Niedersachsen, Hans-Joachim Lenke.

Die neue Corona-Verordnung des Landes sieht seit vergangenem Mittwoch eine Testpflicht für Personal und Besucher vor. Beschäftige müssen demnach an zwei Tagen der Woche einen Antigen-Schnelltest auf das Coronavirus machen. Besucher brauchen ein negatives Testergebnis, wenn die Einrichtung in einer Region mit vielen Neuinfektionen ist, der Inzidenzwert also über 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in einer Woche liegt.

Diakonie: Besucher auf Corona zu testen, ist zusätzliche Herausforderung

Für Diakonie-Vorstandssprecher Lenke ist es natürlich eine zusätzliche Herausforderung, Besucher zu testen. „Wir werden uns bemühen, diese Aufgabe auch noch zu bewältigen, denn wir wollen es den Bewohnerinnen und Bewohnern ermöglichen, wo es möglich ist, an den Festtagen Besuche zu bekommen“, sagte er. Testmaterial werde inzwischen geliefert, es könne aber vereinzelt noch Lieferengpässe geben.

Von „sinnvollen Maßnahmen“ aber einer „personellen Herausforderung“ spricht auch Lars Wöhler, der ein Pflegeheim in Burgwedel bei Hannover leitet. Bei 140 Beschäftigen seien es 280 Tests pro Woche nur für das Personal. „Viele Kollegen stoßen an ihre Grenzen“, sagte Wöhler zu einem ersten Eindruck kurz nach Inkrafttreten der Verordnung. An den ersten beiden Tagen seien in seiner Einrichtung im Schnitt 200 Tests gemacht worden.

Verband fordert Anpassung der Besuchsregelungen

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) bezeichnete die Pflegeeinrichtungen durch zusätzliche Testvorgaben als überlastet und forderte jüngst angepasste Besuchsregelungen. Die ausgeweiteten Pflichten könnten ohne fremde Unterstützung absolut nicht geleistet werden. „Wir erwarten an Weihnachten einen Riesenansturm und Schlangen für die Tests“, sagte Wöhler, der auch im Landesvorstand des bpa sitzt.

Vor allem für die bevorstehenden Festtage nimmt Diakonie-Vorstandssprecher Lenke das Personal in den Blick. Viele Mitarbeiter würden an Weihnachten keinen Tag frei haben, sagte er. Das sei nur der Solidarität mit den zu Pflegenden zu verdanken und verdiene hohen Respekt.

Althusmann geht Regelung für Coronatests in Alten- und Pflegeheimen nicht weit genug

Während die Einrichtungen an personelle Belastungsgrenzen stoßen, sollten sowohl die Pfleger und Bewohner als auch die Besucher nach Auffassung der FDP häufiger als bisher mit Schnelltests untersucht werden. „Am liebsten, wenn es nach uns ginge, täglich“, hatte FDP-Sozialpolitikerin Susanne Schütz Ende der Woche gesagt.

Auch CDU-Chef Bernd Althusmann geht die neue Regelung für Coronatests in Alten- und Pflegeheimen nicht weit genug. Die Testkapazitäten für die Beschäftigten sollten „so weit wie möglich“ mit Schnelltests ausgeweitet werden, forderte der Wirtschaftsminister am Freitag. Sozialministerin Carola Reimann (SPD) wies die Forderung zurück. Ihr zufolge ermöglicht die Teststrategie der neuen Verordnung einen „hohen und dabei verhältnismäßigen Grad an Schutz“. dpa