Alle Gottesdienste im Kaiserdom in Königslutter abgesagt

Angesichts der sich verschärfenden Pandemielage hat der der Kirchenvorstand der Stiftskirchengemeinde beschlossen, ab sofort sämtliche Gottesdienste im Kaiserdom bis einschließlich 10. Januar abzusagen. Das gelte auch für die Adventsandacht am kommenden Sonntag sowie die Gottesdienste am Heiligen Abend und am 2. Christtag, wie es in einer Mitteilung heißt. Bei Gottesdiensten mit großen Menschenansammlungen in oder vor den Kirchen oder an anderen Orten sei trotz aller noch so durchdachten Maßnahmen aktuell kein bestmöglicher Schutz gewährleistet, heißt es.

Gemeinde hält alternative Angebote bereit

Die Kirchengemeinde hält alternative Angebote bereit, um Wegzehrung durch die Pandemie-Zeit zu geben: Der Kaiserdom ist täglich von 11.30 Uhr bis 16.30 Uhr für Besuche, stille Gebete oder einen Gang zur Krippe geöffnet. Am Heiligen Abend lädt der Kirchenvorstand von 14 Uhr bis 17.30 Uhr und von 21 bis 22 Uhr dazu ein, zu einem kurzen Rundgang durch den Kaiserdom bei weihnachtlicher Musik „reinzuschauen“, eine Kerze anzuzünden, zu beten. In dieser Zeit werden Mitglieder des Kirchenvorstands und zeitweise ein Pfarreroder eine Pfarrerin präsent sein.

Die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln und das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist auch in diesem Fall erforderlich.

Heiligabend gibt es Krippenspiel via Internet

Am Weihnachtsbaum vor dem Dom hängen Weihnachtstexte und -wünsche sowie gebastelter Baumbehang zum Mitnehmen. Am 24. Dezember sind ab 14 Uhr verschiedene Angebote vom Krippenspiel bis hin zum Gottesdienst aus den Kirchen abrufbar unter der Internetadresse youtube.propstei-koenigslutter.de.