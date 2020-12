Clan-Kriminalität – Polizei durchsucht drei Häuser in Peine

Zielobjekt eines SEK-Einsatzes am Donnerstag war auch ein Haus in Telgte. Mitarbeiter des Ordnungsamtes waren ebenfalls beteiligt..

Der Staatsanwaltschaft Osnabrück und der Polizei Osnabrück ist nach eigenen Angaben ein „großer Schlag gegen ein kriminelles Clan-Netzwerk im Osnabrücker Land“ gelungen. Ziel der Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei am frühen Donnerstagmorgen waren auch drei Wohnhäuser in der Stadt der Peine.

Zeitgleich fanden Durchsuchungen auch in Osnabrück selbst und in Ostercappeln statt, insgesamt 21 Wohn- und Gewerbeobjekte. Staatsanwalt Lennart Jacobs (Osnabrück): „Ziel der Durchsuchungen war die Beschlagnahme von Bargeld, Waffen sowie hochmotorisierten Luxusfahrzeugen.“

Polizei bewaffnet und in Schutzanzügen

In Peine durchsuchten die Einsatzkommandos der Polizei unter anderem ein Haus an der Vöhrumer Straße in Telgte – bewaffnet und in Schutzanzügen. Das war nicht die erste Razzia in dem Gebäude: Schon im Februar 2017 gab es dort einen SEK-Einsatz der Polizei. Damals wurde nach Waffen gesucht, gefunden wurden nur eine Schreckschusspistole und ein Schlagring. Drei Monate nach der Durchsuchung wurde aus einem fahrendem Auto auf das Haus geschossen.

Und im März 2018 wurde das Gebäude erneut von Beamten und Hunden durchsucht. Damals wurde gegen zwei Tatverdächtige wegen illegalem Schusswaffenbesitzes ermittelt. Gefunden wurde damals aber offenbar nichts.

Hintergrund Großeinsatzes an diesem Donnerstag ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft Osnabrück ein Ermittlungsverfahren zusammen mit einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe aus dem Landeskriminalamt, der Zentralen Kriminalinspektion Osnabrück sowie der Polizeiinspektion Osnabrück gegen vier Beschuldigte, von denen drei Beschuldigte der Clan-Kriminalität zugeordnet werden. Staatsanwalt Jacobs: „Den Beschuldigten werden, in unterschiedlicher Zusammensetzung, erpresserischer Menschenraub, schwere räuberische Erpressung, Raub, Wohnungseinbruchsdiebstahl sowie Diebstahl im besonders schweren Fall vorgeworfen.“

Den Beschuldigten werde unter anderem zur Last gelegt, in der Weihnachtszeit im Jahr 2019 in mindestens sieben bewohnte Einfamilienhäuser in Hagen a.T.W., Damme, Bohmte, Georgsmarienhütte und Cloppenburg eingebrochen zu sein. Ferner sollen zwei Beschuldigte in die Sakristeien zweier Kirchen in Bohmte-Hunteburg und Wallenhorsteingebrochen sein.

In Braunschweig einer Frau 50.000 Euro entrissen

In Braunschweig sollen drei Beschuldigte einer älteren Dame einen Bargeldbetrag in Höhe von 50.000 Euro entrissen haben.

Durch die Taten sollen die Beschuldigten Diebesgut in Form von Werkzeugen, Elektronikartikeln und Bargeld in Höhe von knapp 100.000,00 Euro erlangt haben.

Darüber hinaus wird zwei Beschuldigten, die dem kriminellen Clannetzwerk zugeordnet werden, gewerbsmäßiger Sozialleistungsbetrug zur Last gelegt. Unter anderem durch den unrechtmäßigen Bezug von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erlangten die Beschuldigten demnach zu Unrecht Sozialleistungen in Höhe von knapp 26.000 Euro.

Zur Sicherung der in einem Gerichtsverfahren anzuordnenden Einziehung des Wertes dieser Erträge erließ das Amtsgericht Osnabrück auf Antrag der Staatsanwaltschaft sogenannte Vermögensarreste in das bewegliche und unbewegliche Vermögen der Beschuldigten.

Der Leitende Oberstaatsanwalt Bernard Südbeck erklärte dazu am Donnerstag: „Der Umfang und die Vielschichtigkeit der den Beschuldigten zur Last gelegten Delikte zeigt, dass eine konsequente und effektive Verfolgung krimineller Clanstrukturen nur durch die Einrichtung von Zentralstellen erreicht werden kann.“

Die Leiterin der Polizeiinspektion Osnabrück, Andrea Menke, fügte hinzu: „Clankriminalität beschäftigt uns als Polizei auch im ländlichen Raum, auch wenn wir keine Dimensionen wie in einigen Großstädten haben. Unsere Null-Toleranz-Strategie hat sich bewährt und heute zu einem erfolgreichen Schlag gegen kriminelle Clanstrukturen im Osnabrücker Landgeführt.“

Drei Festnahmen, aber nicht in Peine

Demnach konnten drei der vier Beschuldigten aufgrund bestehender Untersuchungshaftbefehle des Amtsgerichts Osnabrück festgenommen werden. Als Haftgrund wurde neben der Fluchtgefahr auch Verdunkelungsgefahr angenommen.

In Peine gab es keine Festnahme, wie Staatsanwalt Lennart Jacobs auf Nachfrage mitteilte. Zu den Ergebnissen der Razzien konkret in Peine äußerte er sich am Donnerstag noch nicht. Dazu müssten zunächst die sichergestellten Beweismittel ausgewertet werden.

