Pistorius kritisiert Ende des Abschiebestopps nach Syrien

Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius (SPD) hat das geplante Ende des Abschiebestopps nach Syrien kritisiert. Die Nichtverlängerung durch das unionsgeführte Innenressort sei unverständlich, sagte er am Donnerstag in Hannover nach der Innenministerkonferenz von Bund und Ländern.

Faktisch seien Abschiebungen nicht möglich

Grundsätzlich teile er das Anliegen, Schwerverbrecher und Gefährder mit syrischer Staatsbürgerschaft so schnell wie möglich in ihre Heimat abzuschieben. Faktisch seien Abschiebungen in das Bürgerkriegsland jedoch gar nicht möglich. Laut Lagebericht des Auswärtigen Amts habe sich die Situation vor Ort nicht verbessert. „Vor allem haben wir dort keine staatlichen Stellen, mit denen solche Rückführungen organisiert werden könnten“, so Pistorius.

„Nicht einmal Ungarn schiebt nach Syrien ab“

Wer sich jetzt einer Verlängerung des Abschiebestopps verweigere, wolle den Eindruck erwecken, damit sei das Problem gelöst. Außerdem betonte der Innenminister: „Wir wären das aktuell einzige EU-Land, das so etwas täte. Nicht einmal Ungarn schiebt aktuell nach Syrien ab.“

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und die Unionsinnenminister der Länder hatten bei der Innenministerkonferenz darauf gedrungen, dass künftig schwere Straftäter und sogenannte Gefährder nach Syrien abgeschoben werden können. Damit werden ab Januar Abschiebungen nach Syrien prinzipiell wieder möglich sein. Der seit 2012 geltende generelle Abschiebestopp in das Bürgerkriegsland läuft zum Jahresende aus. kna