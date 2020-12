Die höchste Geburtenziffer in Niedersachsen hat die Stadt Salzgitter. Hier bekommt jede Frau im Durchschnitt 1,9 Kindern, in Hannover sind es nur 1,3.

Hannover. In Niedersachsen bekommen die Frauen im Schnitt mehr Kinder als im Rest der Republik. Spitzenreiter ist Salzgitter, Schlusslicht dagegen Hannover.

Frauen in Niedersachsen bekommen im Durchschnitt 1,6 Kinder

Frauen in Niedersachsen bekommen nach jüngsten Daten des Landesamtes für Statistik im Durchschnitt mehr Kinder als Frauen in anderen Bundesländern. Wie die Behörde am Montag mitteilte, lag die Zahl der Babys je Frau im Jahr 2019 bei 1,6 Kindern.

Niedersachsen bekommen mehr Kinder als der Bundesdurchschnitt

Das Nachbarland Bremen hatte denselben Wert, in allen anderen Bundesländern war die Zahl kleiner. Damit hatten Niedersachsen und Bremen die höchste sogenannte zusammengefasste Geburtenziffer aller 16 Länder. Dieser Wert gibt an, wie viele Kinder eine Frau im Laufe ihres Lebens bekommen würde, wenn ihr Geburtenverhalten so wäre, wie das aller Frauen zwischen 15 und 49 Jahren im jeweils betrachteten Jahr.

Salzgitter hat die höchste Geburtenziffer

Die höchsten Geburtenziffern unter den niedersächsischen Städten und Landkreisen verzeichnete die Stadt Salzgitter (1,96), der Landkreis Cloppenburg (1,91) und die Stadt Delmenhorst (1,88). Die geringste Zahl von Neugeborenen je Frau gab es in der Stadt Oldenburg (1,25), im Landkreis Göttingen (1,31) und in der Landeshauptstadt Hannover (1,32).

Mütter sind im Schnitt 31 Jahre alt

Die Zahl der Geburten in Niedersachsen ist im vergangenen Jahr leicht gesunken. Der Statistik zufolge kamen 73.286 Babys lebend zur Welt - das waren 0,5 Prozent weniger als im Jahr 2018. Das durchschnittliche Alter der Mutter bei der Geburt des Kindes lag im Jahr 2019 bei 31 Jahren und 2 Monaten. Im Vorjahr lag der Wert bei 31 Jahren. dpa