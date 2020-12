Wellcome-Engel verschaffen jungen Müttern Atempausen

Sie sagen „willkommen“ zu Neugeborenen in Gifhorn. Ein Gesprächstermin in einer begleiteten Familie ist aber gerade nicht machbar – drei Haushalte. Also berichten Wellcome-Engel Carola Behrendt (von rechts), Teamleiterin Taneh Winters und Kathrin Auerswald im Büro von ihrer ehrenamtlichen Nachbarschaftshilfe.