Salzgitteraner Schulleiter stärken OB den Rücken

Am „Szenario B“ scheiden sich die Geister – nicht aber in Salzgitter. Jüngst hatte der niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne kritisiert, dass Oberbürgermeister Frank Klingebiel dieses Wechselmodell bis zum letzten Schultag vor Weihnachten an den Schulen der Stadt weiterführen will (wir berichteten). Tonnes Argument: Die Inzidenz von 200, die in Salzgitter erreicht, aber mittlerweile wieder unterschritten wurde und die Wichtigkeit des Präsenzunterrichts. Wir fragten Schulleiter, wie sie, Lehrer, Eltern und Schüler das Szenario erleben. Die Meinung ist einhellig: Besonders die Planungssicherheit wird begrüßt.

Stadtelternrat: Tonnes Aussagen sind nicht tragbar Der Stadtelternrat hat in einem Brief an den Kultusminister dem OB den Rücken gestärkt und Tonnes Aussagen als „nicht tragbar und unpassend“ bezeichnet. „Ein zielgerichtetes Vorgehen und Weitblick halten wir für zwingend notwendig anstelle von unkonstruktiven Pressemitteilungen“, schreibt der Vorsitzende, Ingo Kavemann, der für „Akzeptanz und Verständnis der Situation ,vor Ort’“ wirbt. Corona in Salzgitter und Umland – Was Sie jetzt wissen müssen Gerhold: Dass die Inzidenz fällt, ist Folge des Szenarios B Hans-Günter Gerhold (Gymnasium Salzgitter-Bad) gratuliert dem OB sogar – dass die Inzidenz in Salzgitter derzeit fällt, hält er für eine Folge der Entscheidung für das Szenario B, das vor etwa zwei Wochen eingeführt worden war. Durch die Planbarkeit sei auch die Betreuung von Schülern für die Eltern besser zu bewältigen. Zudem hat er einen größeren Lernzuwachs bei Schülern in den halbierten Gruppen im Vergleich zur größeren Gruppe beobachtet. „Schwächere Schüler können gezielter gefördert werden“, erläutert Gerhold. „Die Kollegen finden Szenario B positiv“, sagt Robert Ottens (BBS Fredenberg). Obwohl es für die Lehrer auch eine Herausforderung darstelle. Problem bereits die technische Ausstattung bei manchen Schülern zuhause, da müsse man zum Teil auf zusätzliches Material – oder die Papierform zurückgreifen. Buttke: Stille Schüler profitieren Dass stille Schüler von dem Szenario profitieren, unterstreicht auch Bettina Buttke (Grundschulen Altstadtschule und Wiesenstraße), die dem OB ebenfalls den Rücken stärkt. „Ich habe auch nicht das Gefühl, dass die Schüler zurückliegen, wie es oft heißt. In Deutsch und Mathe sind wir zum Beispiel im zeitlichen Ablauf“, betont sie. Auch habe sie „keine großen Defizite“ ausgemacht. Die Notfallbetreuung bekämen sie organisiert, wenn es auch nicht ganz leicht sei. Coronavirus in Niedersachsen- Alle Fakten auf einen Blick Kutolowski: Sicherste Variante, die wir umsetzen können „Es ist aktuell für den Standort die sicherste Variante, die wir umsetzen können“, sagt Fanja Kutolowski (Grundschule Ostertal und Außenstelle Salder) – im Gegensatz zu einer Situation, in der „drei bis fünf Tage“ ein anderes Szenario umzusetzen sei, und dann wieder ein neues. „Das können wir den Eltern gut vermitteln“, sagt Kutolowski, die viel mit Eltern zu tun hat, die Deutsch nicht als Muttersprache beherrschen. Über das „Stück Kontinuität“ sei sie froh. Neben der Notbetreuung habe man auch eine Aufgabenbetreuung ins Leben gerufen, wo es „absolut notwendig“ sei. Kutolowski: „Das stemmen wir aus eigenen Mitteln.“ Ihre Sorge: „Mit jedem Ausfall kann das Kartenhaus zusammenbrechen.“ Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen Nowacki: Keiner beklagt sich über zu wenig Präsenzunterricht „Ich bin dankbar, dass die Politik so entschieden hat“, sagt Niklas Nowacki (Gottfried-Linke-Realschule). Er habe selbst drum gebeten angesichts beengter Raumverhältnisse und sei auf offene Ohren gestoßen. Die Kollegen seien eifrig dabei, die Schüler mit Aufgaben zu versorgen. Der Ganztagsunterricht werde wieder hochgefahren. „Keiner beklagt sich über zu wenig Präsenzunterricht“, zählt Nowacki auf, die Eltern übten keine Kritik, die Lehrer seien auch zufrieden. Durch die Planungssicherheit blieben vermehrte Stundenplanwechsel aus. Nowacki: „Wir kriegen eine ordentliche Beschulung hin!“ Die Stadt teilt mit, dass die Allgemeinverfügung am Mittwoch in Kraft getreten und gilt bis einschließlich zum 18. Dezember.