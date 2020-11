Autobahn 7 bei Dreieck Salzgitter nach LKW-Unfall voll gesperrt

Holle. Ein Kleintransporter ist nach ersten Erkenntnissen auf einen LKW am Stauende aufgefahren. Fahrer eines weiteren LKW wurde eingeklemmt.

Zu einem schweren LKW-Unfall ist es am Mittwochmittag, 25. November, auf der Autobahn 7 nahe des Dreiecks Salzgitter in Fahrtrichtung Hannover gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war ein Kleintransporter gegen 12 Uhr ungebremst auf einen Auflieger an einem Stauende aufgefahren. Ein weiterer LKW fuhr daraufhin auf den Kleintransporter auf. Die Fahrerkabine des hinteren LKWs wurde dabei stark verformt und der Fahrer eingeklemmt.

Rettungshubschrauber ist im Einsatz

Die Feuerwehr konnte den vorderen Wagen vorziehen und so eine Zugangsöffnung für den Rettungsdienst zur Erstversorgung des Fahrers schaffen. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort. Anschließend konnte der Vorderwagen soweit nach vorne gekippt werden, dass der LKW-Fahrer nicht mehr eingeklemmt war. Der Rettungsdienst setzte die Behandlung fort. Es gibt noch keine Angaben zum Gesundheitszustand des Fahrers.

Verkehrszentrale empfiehlt Umleitung

Für die Rettungs-, Bergungs- und Reinigungsarbeiten wurde die A 7 zwischen dem Dreieck Salzgitter und der Raststätte Hildesheimer Börde vorübergehend vollgesperrt. Eine Umleitung über die Autobahn 39 ab Salzgitter wird vin der Verkehrszentrale empfohlen. Dabei steht die Anschlussstelle Baddeckenstedt nicht zur Verfügung. Die Sperrung wird laut Polizei noch etwa zwei Stunden dauern.