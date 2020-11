Autofahrer hat 29 Identitäten: Polizei verweigert Einreise

Bad Bentheim. Der 43-Jährige wurde an der niederländischen Grenze bei Bad Bentheim abgewiesen, sein krimineller Beifahrer wurde in Haft genommen.

Die Bundespolizei hat an der deutsch-niederländischen Grenze bei Bad Bentheim einem Mann mit falschen Ausweisen die Einreise verweigert und seinen Beifahrer festgenommen. Der 43-Jährige war den deutschen Behörden mit 29 Alias-Namen bekannt und die Einreise nach Deutschland war ihm verboten. Die Beamten leiteten gegen ihn wegen des Missbrauchs von Ausweispapieren, unerlaubter Einreise und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein Ermittlungsverfahren ein, wie ein Polizeisprecher am Freitag mitteilte.

Beifahrer war per Haftbefehl gesucht worden

Sein ebenfalls 43 Jahre alter Beifahrer wurde per Haftbefehl gesucht, da er wegen Betrugs verurteilt worden war und noch eine Rest-Freiheitsstrafe von sechs Monaten absitzen musste. Auch er war unter mehreren Namen bekannt. Er wurde nach der Kontrolle in der Nacht zu Donnerstag in Haft genommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.