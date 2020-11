Bei der Digitalisierung der niedersächsischen Schulen hakt es nach Einschätzung der Grünen-Fraktion im Landtag gewaltig. „Ernüchternd“ nennt die Fraktionsvorsitzende Julia Willie Hamburg die Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der Grünen.

„Auf welche Weise erfolgt die Ausstattung von Lehrkräften mit Dienstlaptops ?“, hatten die Grünen im Oktober offiziell gefragt. In seiner Antwort verweist das Kultusministerium zunächst auf den Beschluss von Bund und Ländern, „ihre Anstrengungen für den Ausbau digitaler Lehr-, Lern- und Kommunikationsmöglichkeiten für Schulen, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte zu intensivieren“. Ein Handlungsfeld sei dabei der Einsatz digitaler Endgeräte für Lehrkräfte. Diese sollten „flexibel für die Unterrichtsvorbereitung und die Durchführung digitaler Unterrichtsformen“ genutzt werden“, unabhängig davon ob dies in der Schule, beim Distanzlernen oder „in mobiler Form“ stattfinde. In der Grünen-Anfrage heißt es: „In den vergangenen Jahren hatten die etwa 80 000 niedersächsischen Lehrkräfte größtenteils lediglich die Möglichkeit, auf wenige ortsgebundene Schulrechner zuzugreifen.“ Viele Lehrkräfte hätten sich deshalb eigene Geräte angeschafft, die sie für Unterrichtsplanung, -durchführung und -dokumentation nutzten.

Ministerium: Verhandlungen laufen

Laut Kultusministerium wird derzeit zwischen Bund und Ländern eine Zusatzvereinbarung zur Förderung von „ dienstlichen Leihgeräten für Lehrkräfte “ ausgehandelt. Auf deren Grundlage werde dann in Abstimmung mit den kommunalen Spitzenverbänden zeitnah eine Förderrichtlinie für die Umsetzung in Niedersachsen entwickelt. Zu dieser Richtlinie gibt es dann aber, wie aus der Antwort hervorgeht, noch eine öffentliche Anhörung. Danach folgten Antragsverfahren und Beschaffung. „Erste vorbereitende Gespräche“ mit den Kommunalen Spitzenverbänden seien bereits erfolgt. Zum konkreten Zeitplan machte das Land unter Verweis auf die noch laufenden Gespräche lediglich die Angabe, alles solle „zeitnah“ erfolgen. Die Wartung der Geräte sei zunächst bis 2024 gesichert, heißt es.

Grant Hendrik Tonne (SPD), Kultusminister von Niedersachsen, bei einem Schulbesuch im Oktober. Das Land will die Digitalisierung der Schulen voranbringen. Foto: Foto: Moritz Frankenberg / dpa

„Die Lehrkräfte brauchen dringend Laptops, gerade in der aktuellen Corona-Lage ist das vorrangig“, erklärte Hamburg. Die Geräte seien aber sind noch lange nicht in Sicht. Die Landesregierung habe auf konkrete Fragen keine Antwort und weiche aus. „Die von Minister Tonne versprochene schnelle Anschaffung von Laptops droht zu einem weiteren Kapitel der Schlagzeilen-Politik unserer Landesregierung zu werden. Den Schulen helfen diese Ankündigungen allerdings wenig, wenn das Kultusministerium zur Digitalisierung seine Hausaufgaben nicht mit dem gebotenen Tempo macht“, so die Grüne. Die GEW Niedersachsen hatte im Juli erklärt:„Aus einer repräsentativen Umfrage der GEW wissen wir, dass 90 Prozent der Lehrkräfte mit ihren privaten Laptops und PCs arbeiten müssen. Auch Lehrkräfte müssen Dienstgeräte bekommen.“ Auf den GEW-Webseiten heißt es zu dem Thema: „Vorgesehen ist laut Ministerbrief vom 27.08.2020, dass Lehrkräfte in der nächsten Zeit Tablets erhalten sollen. Die KMK erarbeitet derzeit eine Vereinbarung über die im Rahmen des DigitalPakts zu beschaffenden mobilen Endgeräte für Lehrkräfte.“