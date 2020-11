Landkreis Helmstedt verschärft Maskenpflicht

Der Landkreis Helmstedt verschärft mit einer neuen „Allgemeinverfügung zum Schutz der Bevölkerung vor der Verbreitung des Corona-Virus“ die Maskenpflicht. Die Anordnung gilt ab sofort für das gesamte Gebiet des Landkreises und gilt zunächst bis Montag, 30. November. Betroffen sind Schulen, aber auch öffentliche Bereiche wie Fußgängerzonen, Märkte, Parkpltäze und Bushaltestellen.

Begründet wird die Ausweitung der Maskenpflicht mit dem Wert der 7-Tages-Inzidenz für das Kreisgebiet. Schwankte er in den vergangenen Tagen noch knapp unterhalb der Schwelle von 50, lag er . basierend auf den vom Landkreis ermittelten Infektionszahlen am Samstag bei 50,4. Den Sprung über die 50er-Marke lösten 15 Neuinfektionen aus, die im Zeitraum von Donnerstag bis Freitagmittag registriert worden waren. Damit stieg die Zahl der seit März erfassten Corona-Erkrankungen auf insgesamt 284 an.

Maskenpflicht auch während des Unterrichts

Nach der neuen Verfügung müssen Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler aller weiterführenden Schulen des Landkreises Helmstedt, also ab der 5. Klasse, sowie der Berufsschulen von Montag an auch während der Unterrichtsstunden eine Alltagsmaske tragen. Ausgenommen davon sind lediglich die Kinder in den Grundschulen. Schulsport soll möglichst nicht mehr in der Halle stattfinden, sondern so lange wie möglich im Freien. „Wenn die Abstandsregeln oder das Wetter dies nicht mehr zulassen, ist der Schulsport in Hallen soweit möglich auszusetzen. Ausgenommen davon sind prüfungsrelevante Abiturkurse“, heißt es in der Verfügung.

Nach Überschreitung des Schwellenwerts von 50 gilt nun auf allen Märkten und Wochenmärkten während der Öffnungszeiten für jede Person die Maskenpflicht. Ausdrücklich auch für Passanten ohne Kaufabsichten, die die Flächen lediglich passieren. Ebenso gilt die Anordnung auf den Parkplätzen des Einzelhandels. Die Mund-Nasen-Bedeckung ist zudem immer in der Fußgängerzone der Stadt Helmstedt, im Bereich des Marktplatzes, der Neumärker Straße und auf dem Gröpernplatz sowie auf dem Papenberg (ohne Papenbergplatz) zu tragen.

Ausgeweitet wird die Maskenpflicht ebenso auf alle Einrichtungen des Öffentlichen Nahverkehrs wie Haltestellen und Bahnhöfe. Auch dort haben nun neben den Nutzern der Verkehrsmittel auch alle Passanten die Maske zu tragen. Verstöße gegen die Anordnungen können mit Bußgeldern bis zu 25 000 Euro geahndet werden, heißt es in der neuen Allgemeinverfügung.

„Enorme Diskrepanzen“ beim Inzidenz-Wert

Der Corona-Krisenstab des Landkreises Helmstedt. Foto: Michael Strohmann

Mit ihr reagieren Landrat Gerhard Radeck und der Krisenstab auf die „enormen Diskrepanzen“ zwischen den vom Gesundheitsministerium veröffentlichten und den tatsächlich vor Ort festgestellten Inzidenz-Werten. Ergaben die Daten des Landkreises am Samstag den Wert von 50,4, wies dagegen das Niedersächsische Landesgesundheitsamt (NLGA) am Samstag mit Datenstand von 9 Uhr für das Kreisgebiet nur einen Wert von 27,4 aus.

Die deutliche Differenz der beiden Werte ergibt sich aus 18 Infektionsfällen, die noch nicht in die NLGA-Statistik eingeflossen sind. Mit Verzögerungen auf den Meldewegen erklärt die Landesregierung auf ihrer Homepage diesen Unterschied – und stellt dort zugleich fest: „Die Veröffentlichungen Ihrer Kommune sind in der Regel nicht nur regional, sondern auch zeitlich die aktuellste Angabe der tatsächlich bestehenden Inzidenz.“

So sieht es auch Landrat Gerhard Radeck: „Bislang waren für unsere Maßnahmen immer die Inzidenz-Zahlen des NLGA die Grundlage“, erklärte er am Samstag auf Anfrage unserer Zeitung. Doch der Rückstand der NLGA-Zahlen, bedingt durch das erhöhte Meldeaufkommen der vergangenen Wochen, sei den Bürgern nicht mehr zu vermitteln. „Aus Gründen des Infektionsschutzes ist es nicht mehr vertretbar, die vom Ministerium veröffentlichten Inzidenzen als maßgeblich anzunehmen“, heißt es noch deutlicher in der Begründung der Landkreis-Verfügung.

Maßgeblich ist nun der Inzidenz-Wert des Landkreises

Mit ihr macht der Landkreis nun von einer Möglichkeit der Niedersächsischen Corona-Verordnung Gebrauch und weitet die Einschränkungen insoweit aus, dass als maßgebliche Inzidenz-Werte die vom Landkreis selbst ermittelten Zahlen gelten. Da diese täglich schwanken, kommt der Grundsatz zur Anwendung: Wird ein maßgeblicher Inzidenzwert einmal überschritten, bleiben die damit verbundenen Einschränkungen auch dann in Kraft, wenn der Wert anschließend tageweise unterschritten wird. Mit der Überschreitung der 50er-Marke am Samstag bleiben also die verschärften Einschränkungen bis Montag, 30. November in Kraft. „Der Krisenstab wird aber die Entwicklung genau im Auge behalten. Sollten die Werte deutlich früher stabil auf ein niedrigeres Niveau sinken, können wir die Verfügung auch früher zurücknehmen“, erklärte Radeck.

Infektionsgeschehen entwickelt sich laut Kreis „rapide“

Aktuell sieht es aber nicht danach aus. „Im Laufe der letzten sieben Tage hat sich die Verbreitung des Infektionsgeschehens weiter rapide entwickelt“, stellt die Kreisverwaltung fest. Dies sei im gesamten Kreisgebiet Helmstedts zu beobachten, wobei abgrenzende oder räumlich lokale Schwerpunkte nicht erkennbar sind. Auch an den Schulen stelle sich „die gegenwärtige infektiologische Situation“ als äußerst kritisch dar. „Bei den Erkrankungszahlen ist eine signifikante Steigerung insbesondere im Unterrichtskontext festzustellen, daher ist eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ab der Jahrgangsstufe 5 unumgänglich“, heißt es in der Begründung zur Allgemeinverfügung und weiter: „Die angeordneten Maßnahmen stellen im Moment das einzig probate Mittel dar, um die Übertragung des Virus im Schul- und Unterrichtskontext einzudämmen und so den Präsenzunterricht auch weiterhin zu gewährleisten.“

Die Verteilung der aktuell 81 Erkrankten (letzter Stand: Freitag, 6. November) auf die einzelnen Kommunen zeigt diese Grafik des Landkreises Helmstedt. Die roten Zahlen stehen für die Werte der aktuell Erkrankten, die grünen Zahlen für die der Genesenen, graue Zahlen stehen für Todesfälle. Foto: Landkreis Helmstedt

Mit letztem Stand von Freitag gelten nach den Zahlen der Kreisverwaltung 81 Menschen als akut erkrankt und 201 als genesen. In Quarantäne befinden sich derzeit 400 Menschen. Die Zahl der Infektionen mit tödlichem Verlauf steht seit August unverändert bei 2. Die Verteilung der aktuell 81 Erkrankten auf die Kommunen ergibt folgendes Bild: Helmstedt 21, Königslutter 11, Schöningen 7, Lehre 21, Velpke 9, Grasleben 3, Nord-Elm 3 und Heeseberg 6.

Im Helios-Klinikum Helmstedt wird mit Stand vom Samstag nur ein Covid-Patient behandelt. Nach Angaben der Klinik auf einer Normalstation, auf der Intensivstation gibt es keinen Corona-Fall, dort liegen 23 Patienten ohne Infektion.