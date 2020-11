Corona-Krise: Wie wir den November mental gut überstehen können

Der zweite Teil-Lockdown ist da und er fällt in die dunkle Jahreszeit. Die Folgen belasten auch unsere mentale Gesundheit. Mit Elena Pannenborg vom Awo-Psychiatriezentrum in Königslutter sprechen wir über die Auswirkungen, Tipps und die Unterschiede im Vergleich zur Situation im Frühjahr. Die 37-Jährige ist Psychologin und Psychologische Psychotherapeutin.

Frau Dr. Pannenborg, nach dem ersten Schock im Frühjahr sind die Auswirkungen und Sorgen der Corona-Krise im Sommer für viele in die Ferne gerückt. Jetzt aber steigen die Fallzahlen wieder und wir befinden uns erneut im Teil-Lockdown. Was macht die Corona-Krise mit unserer Psyche?

Ich darf da so antworten, wie ich es von meinen Patienten und aus Beratungsgesprächen erfahre: Im März waren die Menschen sehr verunsichert, da stand die Angst stark im Fokus. Mit dem Lockdown kam die Einsamkeit und die soziale Isolation. Der Sommer war aus meiner Perspektive dann durch die Lockerungen wie ein Aufatmen für die gesamte Gesellschaft. Aber die zunehmenden Beschränkungen jetzt im Herbst rufen wieder ähnliche Gefühle hervor wie im Frühjahr: Es geht erneut um Angst, um Isolation.

Angst wovor?

Vor allem vor den Kontaktbeschränkungen, gerade zu Risikogruppen. Die Menschen möchten sich gerne treffen, zusammen Weihnachten feiern. Die Angst um die eigene Gesundheit hingegen rückt zumindest bei meinen Patienten stark in den Hintergrund. Da fühlen sich viele sicher. Und noch einen weiteren Unterschied zur Situation im Frühjahr gibt es meines Erachtens.

Erklären Sie das bitte.

Im Frühjahr war die Angst auf das Ungewisse bezogen. Welche Beschränkungen wird es noch geben, wie wird sich das auf das gesellschaftliche Leben auswirken? Die Menschen waren sehr unter Druck. Das sehe ich im Moment eher weniger. Wir alle haben die Erfahrung gemacht, dass wir den ersten Lockdown durchgestanden haben – es ist so gesehen nichts Neues. Dass wir auch diesen wieder bewältigen werden. Trotzdem gibt es die starke Belastung dadurch, dass sich die Einschränkungen schon über so viele Monate ziehen. Dass viele Angst vor einem Arbeitsplatzverlust haben.

Die Sehnsucht nach einem „normalen Leben“?

Genau. Im Vergleich zum Frühjahr stelle ich ein wenig mehr Unmut über die Maßnahmen fest. Ich höre häufig: Muss das denn schon wieder sein? Und: Ist das wirklich notwendig? Teils wollen die Betroffenen nicht realisieren, dass die Infiziertenzahlen wieder steigen, teils stellen sie die Maßnahmen infrage.

Also haben manche zu viel Angst, manche zu wenig Sorge?

Mit der Angst ist das immer so eine Sache. Wenn Menschen zu wenig Sorge haben, werden sie in der Regel unvernünftig und geben weniger Acht. Jemand, der keine Angst vor Corona hat, tritt im Supermarkt sehr viel näher an andere Menschen heran. Wenn man allerdings zu viel Angst hat, kann das natürlich auch zur Entwicklung von psychischen Erkrankungen führen oder auch zu starken Einschränkungen darin, wie man sein Leben führt. Wichtig ist meiner Meinung nach, sich bewusst zu machen, wofür man diese Einschränkungen in Kauf nimmt. Wir brauchen die Intensivbetten, damit den Erkrankten geholfen werden kann. Und ich denke, jeder kennt eine Person, für die eine Corona-Erkrankung eine Risiko wäre. Der Mittelweg ist hier einfach das Beste: nicht zu sorgenfrei, aber nicht zu angstbelastet.

Macht es einen Unterschied, dass der zweite Lockdown vorerst auf vier Wochen befristet ist?

Auch im Frühjahr hatten wir Meilensteine, an denen wir uns entlanghangeln konnten. Ich glaube, das ist nicht viel anders. Zumal nicht klar ist, ob es Ende November wirklich vorbei ist.

Stichwort November: Die dunkle Jahreszeit ist angebrochen, mehr Menschen kämpfen mit Problemen, mit gedämpfter Stimmung und Antriebslosigkeit, teils gar mit Depressionen. Ist das eine Doppelbelastung?

Auf jeden Fall. Depressive Entwicklungen im Winter sind kein gesamtgesellschaftliches Phänomen, aber es gibt Menschen, die einfach stärker von Wärme und Licht abhängig sind. Und für die wird es natürlich doppelt schwer jetzt. Zudem konnte man im Frühjahr viel leichter sagen: Mir fällt die Decke auf den Kopf, ich gehe jetzt eine Runde joggen. Die Möglichkeiten, etwas draußen an der frischen Luft zu machen, sind ein Stück weit durch die Temperaturen und Lichtverhältnisse eingeschränkt.

Welche Tipps haben Sie, damit wir den November mental gut überstehen können?

Es gibt natürlich Empfehlungen, die die Menschen seit Monaten immer wieder hören: Routinen sind wichtig, eine Alltags- und Tagesstruktur sollte auch bei Kurzarbeit oder mobilem Arbeiten beibehalten werden. Entscheidend sind auch gerade im Lockdown und der Winterzeit die sozialen Kontakte, die wir nach Möglichkeit weiter ausleben sollten – zum Beispiel per Mail, Video, Chat oder Ähnliches. Und wie ich finde der wichtigste Tipp: Zu schauen, wie man mit der Flut an Informationen umgeht. Gerade die Neigung, viel oder nur in den Sozialen Medien zu suchen, empfinde ich als schwierig. Es wird aus den Augen verloren, dass es valide Quellen gibt, an die man sich halten sollte. Um Unsicherheit zu reduzieren.

Was können wir tun, um trotz des Wetters in Bewegung zu bleiben?

Wir müssen versuchen, die Gegebenheiten zu nutzen, die wir noch haben. Sprich: Falls es einem möglich ist, das Tageslicht zu nutzen. Oder alternative Möglichkeiten finden: Sport oder Entspannungstechniken zuhause. Im Internet gibt es inzwischen wirklich gute Angebote. Um einfach das kompensieren zu können, was die Fitnessstudios und Vereine momentan nicht mehr anbieten können.

Und darüber hinaus?

Vielleicht greife ich da schon zu weit vor, aber es wäre auch eine Möglichkeit, zu sagen: Ich richte mir jetzt mein Zuhause gemütlicher ein, gerade wo Weihnachten langsam näher rückt. Zum Beispiel kann man viel durch Licht in der Wohnung bewirken, indem man langsam schon die erste Lichtdekoration für Weihnachten aufhängt. Das erzeugt einfach ein Gefühl von Gemütlichkeit und damit auch Sicherheit. Ich habe tatsächlich auch schon angefangen bei mir daheim (lacht).

Falls die Probleme doch größer werden: Wann sollten wir uns Gedanken um unsere und auch die psychische Gesundheit anderer machen und professionelle Hilfe holen?

Mögliche Frühwarnzeichen sind zum Beispiel eine zunehmend gedrückte Stimmung, dass man kaum noch Kraft hat, den Alltag zu gestalten. Dass die Tagesstruktur zunehmend wegbricht oder man Schlafstörungen entwickelt. Oder auch dass die Ängste so ausgeprägt sind, dass die Gedanken nur noch um das Thema Corona kreisen. Das wären Zeichen, bei denen man bei sich selbst oder bei Mitmenschen aufhorchen sollte.

