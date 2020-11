Helmstedts Ratsausschüsse treffen sich künftig zum Videochat

„Die Pandemie zwingt uns dazu, neue Wege zu beschreiten“, sagt Bürgermeister Wittich Schobert. Ob der aktuelle Teil-Lockdown der letzte sei, wisse niemand. „Wir müssen uns wappnen für die Zukunft und treffen daher jetzt die technischen Vorkehrungen, um Sitzungen schon von nächster Woche an per Videokonferenz im Internet zu veranstalten.“

Kultur-Ausschuss macht den Anfang

Der Landtag habe die niedersächsische Kommunalverfassung um diese Möglichkeit erweitert, erläuterte Schobert am Donnerstag. Die Fraktionen im Helmstedter Rat seien kurzfristig damit einverstanden gewesen, dieses „Neuland“ zu betreten. Der Ausschuss für Tourismus und Kultur am Mittwoch, 11. November, um 17 Uhr und der Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung am Donnerstag, 12. November, um 17 Uhr sollen die beiden ersten Ausschüsse sein, die per Videokonferenz tagen. Der Schulausschuss am Dienstag, 10. November, um 17 Uhr wird laut Schobert wegen der deutlich größeren Mitgliederzahl als Präsenzsitzung im Ratssaal des Rathauses stattfinden. „Wir müssen die technischen Kapazitäten ja erst einmal ausloten“, so der Bürgermeister zur Begründung.

Fünf Bürger können teilnehmen

Was aber wird aus der Beteiligung der Öffentlichkeit an den Sitzungen? „Die Presse bekommt von uns einen Link als Einladung zugeschickt, um die Videokonferenzen verfolgen zu können“, so Schobert. Außerdem könnten sich bis zu fünf Bürgerinnen und Bürger für eine Teilnahme anmelden und sich in der Einwohnerfragestunde zu Wort melden. „Das entspricht der Anzahl von Zuhörern, die wir aktuell bei Präsenzsitzungen zulassen“, begründete Schobert diese Begrenzung.

Für die Ratsmitglieder, die Live-Übertragungen der Präsenzsitzungen ins Internet längst gewohnt sind, stelle das neue Format einer virtuellen Zusammenkunft eine Herausforderung dar. „Das betrifft zum Beispiel die Rolle der Ausschussvorsitzenden, die die Sitzungen zu leiten haben“, berichtete Schobert.

Im Frühjahr fielen Sitzungen aus

„Im März und April haben wir die Sitzungen der Ausschüsse wegen der Pandemie ausfallen lassen“, blickte der Bürgermeister zurück. „Das war durchaus eine schwierige Situation und man kann sie auch nicht über lange Zeiträume durchhalten. Mit der Einführung von Videokonferenzen stehen wir nun deutlich besser da und wir bereiten uns damit auf alle Eventualitäten der nächsten Monate vor.“

Für die Sitzungen des Rates, der weiterhin mit Präsenz tagen solle, werde geprüft, ob sich gesundheitlich gefährdete Mitglieder von zu Hause zuschalten könnten – per Ton- oder gar per Videoverbindung. Zudem habe die Stadt drahtloses Equipment bestellt für künftige Livestream-Übertragungen der Ratssitzungen ins Internet.