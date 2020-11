GdP: Niedersachsen braucht mehr Polizisten

Der Castor-Transport unter Corona-Bedingungen ist lästig, aber vergleichsweise schnell vorbei. Die weltweite Corona-Pandemie dagegen dürfte weit bis ins Jahr 2021 bleiben. Für schärfere Kontrollen hatte sich im Landtag CDU-Fraktionschef Dirk Toepffer ausgesprochen. „Wir können nicht all jenen, die sich an die Regeln halten, immer neue Einschränkungen zumuten, während sich bestimmte Personengruppen diesen Regeln bewusst zu entziehen versuchen», sagte Toepffer jüngst bei einer Sondersitzung des Landtags in Hannover. „Wir sollen die Corona-Maßnahmen überprüfen und durchsetzen“, betonte auch der Landesvorsitzend der Gewerkschaft der Polizei, Dietmar Schilff. Doch laut GdP bekommt die Polizei, belasteter denn je, insgesamt weniger Personal als versprochen.

„Man sollte meinen, dass allen der Ernst der Lage klar ist“, hatte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) im März bei der ersten Corona-Welle erklärt. Alle Regeln fruchteten aber nichts, wenn sich die Menschen nicht daran hielten. Unter anderem hielten Gastronomiebetriebe ihre Läden trotz Verbots abends länger offen, Abstandsregeln würden auf Straßen und Plätzen ebenso verletzt wie in Supermärkten. Pistorius nannte auch größere Hochzeiten und „Corona-Parties“. Dieses Verhalten sei nicht akzeptabel und brandgefährlich. Pistorius kündigte seinerzeit auch an, dass die Polizeipräsenz „deutlich“ erhöht werde. Dazu würden Hundertschaften der Bereitschaftspolizei mit den örtlichen Dienststellen zusammenarbeiten. „Ab heute wird das im ganzen Land sichtbar werden“, sagte der Landesinnenminister.

„Erhöhte Präsenz“ wegen Corona

Manche Dinge kommen wieder. In einer Erklärung vom 30. Oktober erinnerte Pistorius denn auch ans Frühjahr und versicherte: „Auch jetzt ziehen wir wieder Kräfte zusammen, um mit erhöhter Präsenz die konsequente Durchsetzung der Regelungen zur Eindämmung des Coronavirus zu unterstützen.“ Fragt sich nur, wieviele Kräfte man zur Verfügung hat. Auch Pistorius wies auf den Castor hin: „Eine besondere Situation ergibt sich dadurch, dass die Begleitung des Nuklear-Rückführungstransports von Wiederaufbereitungsabfällen von Sellafield nach Biblis die Niedersächsische Polizei personell vor eine große Herausforderung stellen wird.“

Schilff und die GdP machen zur Personalentwicklung folgende Rechnung auf: 2021 würden von 810 geplanten Einstellungen aufgrund von „kw-Vermerken“ (künftig wegfallend) nur 450 erfolgen, also 360 weniger. 2022 seien 910 Einstellungen geplant, aufgrund der kw-Vermerke mur 690, also 220 weniger. „Das hieße, dass insgesamt 580 Anwärter/-innen weniger eingestellt würden und das Ziel aus dem Koalitionsvertrag, 1500 zusätzliche Menschen bei der Polizei einzustellen, nicht erreicht würde“, sagte Schilff unserer Zeitung. In der Koalitionsvereinbarung von SPD und CDU zum gemeinsamen Regieren ab 2017 heißt es: „SPD und CDU streben an, bis zu 3000 zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten im Polizeidienst zu schaffen.“ In einem ersten Schritt wolle man 1500 Vollzugsbeamte, Verwaltungskräfte und Spezialisten einstellen. Von Corona ahnte seinerzeit naturgemäß niemand etwas. „Wir sorgen für einen kräftigen Personalaufwuchs und eine deutlich verbesserte Ausrüstung der Polizei“, heißt es aber unter „Grundsätzliches“. Innere Sicherheit war großes Wahlkampfthema, insbesondere die CDU machte immer wieder Druck.

Finanzminister bremst

Intern gilt das Finanzministerium von Minister Reinhold Hilbers (CDU) als großer Bremser. Der Minister muss schließlich schon von seiner eigenen politischen Stellenbeschreibung her darauf achten, dass der Personaletat des Landes nicht in den Himmel wächst. Am Dienstag wandte er sich, in einem ganz anderen Zusammenhang, gegen ein Aufweichen der Schuldenbremse.

Reinhold Hilbers (CDU), Finanzminister von Niedersachsen, bei einer früheren Pressekonferenz. Hilbers muss auf die Ausgaben achten. Foto: Foto: Moritz Frankenberg / dpa

Was die Polizei angeht, erklärte eine Sprecherin des Finanzministeriums: „Für die Polizei wurden im Zusammenhang mit sogenannten Vorratseinstellungen über mehrere Jahre temporär insgesamt 530 zusätzliche Stellen im Polizeivollzugsdienst geschaffen.“ Ziel sei es gewesen, die günstige Marktsituation zu nutzen und möglichst viele gute neue Bewerber und Bewerberinnen zu rekrutieren, die dann die zum späteren Zeitpunkt aufgrund von Pensionierungen freiwerdenden Kommissarstellen besetzen können. „Das Konzept beinhaltet dementsprechend nur temporär zusätzliche Stellen“, hieß es weiter. Beispiel: 150 Anwärterstellen aus dem Haushaltsplan 2016 haben Wegfall-Vermerke zum 31. 12. 2023. Insgesamt seien „temporär“ 530 Stellen im Polizeivollzugsdienst geschaffen worden. Unabhängig von „Vorratseinstellungen“ seien in der laufenden Legislatur bereits 950 zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten geschaffen worden, davon 700 im Polizeivollzugsdienst und 250 im Verwaltunsgbereich - ohne „kw“-Vermerke.

Hoffen auf Haushaltsberatungen

Schilff will dafür kämpfen, dass es mehr werden. Bei Spitzenpolitikern des Landes hat er schon vorgesprochen, nun hofft er auf die nächsten Haushaltsberatungen und die Unterstützung der Fraktionen. Ein Sprecher des Innenministeriums erklärte am Abend denn auch: „Diese Frage ist Gegenstand der Haushaltsplanberatungen und wird im Rahmen der Haushaltsplan-Beratungen entschieden.