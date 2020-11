Abgebaute Geisterbahn in Hannover brennt aus

Eine Geisterbahn, die schon abgebaut und auf Anhänger verladen war, ist in der Nacht auf Montag, 2. November, in Hannover abgebrannt. Drei von vier Lkw-Anhängern auf dem Schützenplatz in der Landeshauptstadt gingen in Flammen auf, wie die Feuerwehr mitteilte. Niemand sei verletzt worden.

Feuer verursacht einen hohen Sachschaden von etwa 750.000 Euro

Das Feuer habe aber einen hohen Sachschaden von etwa 750.000 Euro angerichtet. Die Feuerwehrleute konnten verhindern, dass die Flammen auf den Wohnwagen des Betreibers überreifen. Das Löschen dauerte fast drei Stunden.

In Hannover ist bis Sonntag das „Herbstvergnügen“ gefeiert worden

In Hannover hatte bis Sonntag das „Herbstvergnügen“ stattgefunden. Der mobile Freizeitpark mit 26 großen Fahrgeschäften und rund 60 Buden sollte als Ersatz für das ausgefallene Oktoberfest dienen.