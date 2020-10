Lkw-Unfall auf der A2 bei Eilsleben: Fahrbahn gesperrt

Der Sattelzug verlor einen Teil seiner Ladung, nachdem ein Reifen geplatzt war, sodass die A 2 in Richtung Hannover für mehrere Stunden gesperrt werden musst.

Eilsleben. Ein Sattelzug verunglückte auf der Fahrt in Richtung Hannover, nachdem ein Reifen geplatzt war. Verlorene Holzbalken blockierten die Fahrbahn.

Auf der Autobahn 2 zwischen Magdeburg und Hannover ist am Dienstagabend ein Sattelzug verunglückt. Ein 35-jähriger Fahrer aus Weißrussland fuhr mit seiner Sattelzugmaschine auf der rechten Fahrbahn in Richtung Hannover. In der Nähe der Anschlussstelle Eilsleben platzte der vordere linke Reifen seiner Zugmaschine. Dadurch verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Sattelzug, kam nach links von der Fahrbahn ab, durchbrach die Mittelleitplanke und blieb auf der linken Spur stehen.

Fahrbahn in Richtung Hannover mehrere Stunden lang gesperrt

Durch den Aufprall riss die Plane des Anhängers auf und Teile der Ladung fielen auf die Gegenfahrbahn. Drei Pkw fuhren über die verlorenen Holzbalken. Die Fahrbahn in Richtung Hannover wurde für die Bergungsmaßnahmen mehrere Stunden gesperrt.