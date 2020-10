Salzgitter: Inzidenz steigt auf 57,1 – Mundschutz wird Pflicht

15 Neuinfektionen und damit ein Anstieg auf eine Inzidenz von über 57,1 beschert das Wochenende der Stadt Salzgitter. Am Samstag gab es 12 Neuinfektionen, die Inzidenz kletterte um 13,94 auf den Wert 55,14. Am Sonntag meldete die Stadt drei Erkrankte, die Inzidenz legte noch einmal um 1,96 zu – gegenüber Freitag sogar um 15,9. Insgesamt gibt es am Sonntag also seit Beginn der Pandemie nun 369 nachgewiesene Covid-19-Fälle in Salzgitter, darunter 91 akut Erkrankte. Es gab bislang 10 Tote im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt für Salzgitter 57,1 (Freitagabend 41,2). Damit steht der Wert den vierten Tag hintereinander über dem kritischen Schwellenwert von 35 und erstmals über 50. Als genesen gelten derzeit 268 Personen.

Kessner: Mundschutz wird Pflicht in den Innenstädten „Aktuell wird die Allgemeinverfügung gefertigt, die festlegen wird, dass in den Innenstädten von Lebenstedt und Salzgitter-Bad verpflichtend eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen ist, solange wir eine Inzidenz von 50 und mehr haben“, meldete Pressesprecherin Simone Kessner am Sonntag. 90 Menschen müssen in Quarantäne 517 Krankheitsverdächtige (+90) befinden sich laut Stadt (Stand Samstag, 18:30 Uhr) gegenwärtig in häuslicher Isolation. In 6.310 Fällen (+71) wurde die angeordnete Quarantäne seit Covid-19-Ausbruch aufgehoben. Es gab bislang 10 Tote im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion. Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne www.CleverReach.de