Bundesministerium hält Castor-Transport für erforderlich

Das Bundesumweltministerium hält derzeit am geplanten Castor-Transport aus Großbritannien über Niedersachsen nach Biblis fest. Es geht damit auch über Bedenken der Regierung in Hannover hinweg. Sie hatte darum gebeten, wegen der Corona-Pandemie den Transport des Atommülls ein weiteres Mal zu verschieben. Atomkraftgegner bereiten sich auf die Ankunft des Transports vor.

Nach Kenntnis des Bundesumweltministeriums beobachteten die zuständigen Innenbehörden die Pandemielage sehr genau und bewerteten diese, sagte ein Sprecher von Ministerin Svenja Schulze (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. Sie richteten ihre Maßnahmen am Infektionsgeschehen aus. Die Beteiligten hätten ein gesondertes Hygienekonzept erstellt. „Das Bundesumweltministerium hält den Transport zum jetzigen Zeitpunkt für erforderlich.“

Arbeitskreis Wesermarsch erwartet Anfang November in Nordenham den Transport aus England

Umweltschützer erwarten, dass ein Schiff mit sechs Castor-Behältern im Hafen Nordenham bei Bremerhaven anlegen wird. Die Behälter kommen aus der Wiederaufbereitungsanlage Sellafield an der Irischen See im Nordwesten Englands. Der Transport könnte Anfang November stattfinden. Er hätte eigentlich schon im Frühjahr kommen sollen, war aber wegen Corona verschoben worden.

„Wir beobachten all das, was in und um den Hafen von Nordenham stattfindet“, sagte Hans-Otto Meyer-Ott vom Arbeitskreis Wesermarsch am Freitag der dpa. Ebenso werde die Umgebung von Sellafield beobachtet. Ein Schiff aus dem Hafen Barrow-in-Furness umrunde auf dem Weg nach Deutschland üblicherweise die Nordspitze Schottlands. „Dann werden wir den Castor-Alarm auslösen“, sagte Meyer-Ott. Von Schottland seien es noch zwei Seetage über die Nordsee bis Nordenham. In der Zeit sollen Atomkraftgegner zu Protesten mobilisiert werden. Am Bahnhof der Stadt ist für die Ankunft am „Tag X“ eine Kundgebung geplant.

Pistorius: Corona erschwert Sicherung des Transports – Bundesumweltministerium hält Transport für geboten

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) hatte zuletzt Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) gebeten, den Transport erneut zu verschieben. Er machte Sicherheitsbedenken geltend wegen zu erwartender Proteste gegen den Transport. Die Corona-Pandemie erschwere eine Sicherung des Transports, weil ein Hygienekonzept eingehalten werden müsse.

„Der Transport ist zur Umsetzung völkerrechtlicher Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland erforderlich“, sagte der Sprecher des Bundesumweltministeriums, das auch für nukleare Sicherheit zuständig ist. Die genehmigungsrechtlichen Voraussetzungen für die Durchführung des Transports seien gegeben. Ein Sprecher Seehofers sagte auf Anfrage der dpa lediglich, das Innenministerium sei dazu „im engen Austausch mit den betroffenen Bundesländern und Bundesministerien.“

Nach der Ankunft in Norddeutschland sollen die Behälter mit der Bahn nach Süden ins Zwischenlager im hessischen Biblis transportiert werden. Die genaue Route wird nicht vorher mitgeteilt. Die Castor-Behälter sind bis zu 125 Tonnen schwer und enthalten hoch radioaktiven Müll.

