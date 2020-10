Lupoleo-Award der Volksbank Brawo wird verschoben

Der Lupoleo-Award wird in diesem Jahr nicht verliehen. Grund sind die aktuellen Entwicklungen der Covid-19-Pandemie. „Das höchste Gebot der Stunde heißt jetzt, unnötige Begegnungen und Kontakte zu vermeiden und Vorsicht und Angst der Menschen zu respektieren. Deshalb haben wir uns mit Blick auf das Infektionsgeschehen entschieden, die geplante Großveranstaltung zu Ehren der Lupoleo-Preisträger abzusagen“, sagt Jürgen Brinkmann, Initiator des Lupoleo-Awards und Vorstandsvorsitzender der Volksbank Brawo und ergänzt: „Rücksicht und Vernunft lassen diesen Event derzeit nicht zu, auch wenn er unter Berücksichtigung aller Hygiene- und Verhaltens-Regeln sorgsam geplant war.“

Award-Gala soll 2021 nachgeholt werden

Der mit 115.000 Euro Fördermittel dotiere Preis für soziales und gesellschaftliches Engagement im Kinder- und Jugendbereich in Deutschland wird in den Kategorien „Projekt des Jahres“, „Wahre Helden“ und „Persönlichkeit des Jahres“ verliehen. 354 Projekte und über 60 Personen hatten sich beworben. Das Jugendkomitee der United Kids Foundation, das Kindernetzwerk der Volksbank Brawo, und eine namhafte Jury haben inzwischen die Preisträger ermittelt. „Den Siegern und Platzierten gehen weder die Fördermittel noch ihre wohlverdienten Trophäen verloren. Wir werden im nächsten Jahr, wenn das Corona-Geschehen es zulässt, in Braunschweig einen schönen und würdigen Rahmen schaffen, um die Preisträger zu küren und zu feiern“, versichert Robert Lübenoff (München), ebenfalls Initiator der Lupoleo-Awards.