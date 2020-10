Landessozialgericht klärt Hartz-Regeln während Corona-Zeit

Das Landessozialgericht in Celle hat in zwei Fällen über die richtige Auslegung der Regelungen bezüglich der Leistungen für Hartz-IV-Bezieher entschieden. Diese wurden für die Zeit der Corona-Pandemie vom Gesetzgeber angepasst. (Symbolbild)

In der Corona-Krise soll vorübergehend nicht geprüft werden, ob Hartz-IV-Empfänger in einer zu teuren Wohnung leben - und das gilt nicht nur für Bestandsmietverträge, sondern auch für Neuanmietungen. Das entschied das Landessozialgericht (LSG) Niedersachsen-Bremen in Celle, wie am Montag bekannt wurde.

Achtköpfige Familie suchte eine Wohnung – Jobcenter verweigerte Zahlung

Im konkreten Fall ging es den Angaben zufolge um eine Familie aus der Region Hannover, die zunächst in einer Vierzimmerwohnung lebte. Nach der Geburt des sechsten Kindes zog die Familie in ein Einfamilienhaus mit sechs Zimmern.

Die monatliche Kaltmiete lag bei 1300 Euro. Das Jobcenter weigerte sich, die vollen Mietkosten zu übernehmen, weil die sogenannte Angemessenheitsgrenze für einen Achtpersonenhaushalt bei 919 Euro liege. Das Landessozialgericht verpflichtete das Jobcenter dazu, die gesamten Mietkosten zu übernehmen.

Regelungen im Zuge der Corona-Pandemie gelten unabhängig von anderen Umständen

Die Begründung: Die neue Regelung für die Corona-Zeit sehe vor, dass für die Dauer von sechs Monaten keine Prüfung erfolgen solle, ob die Miete zu hoch sei. Das gelte nicht nur für seit langem bewohnte Wohnungen, sondern auch für eine gerade erst neu bezogene zu teure Wohnung.

Auch stellte das Gericht fest, dass die Regelung angewendet werden müsse, obwohl weder die Hilfebedürftigkeit der Familie noch ihr Umzug von der Corona-Pandemie verursacht worden seien. Das sei ausdrücklich nicht erforderlich. Wegen der zeitlichen Beschränkung des Sozialschutzpakets werde die zu teure Miete allerdings nur vorübergehend bezahlt, im vorliegenden Fall für fünf Monate.

Trotz dieser Sonderregelung, nach der vorübergehend nicht geprüft werden soll, ob Hartz-IV-Empfänger in einer zu teuren Wohnung leben, kann es mitunter trotzdem Kürzungen geben. Das gilt etwa, wenn Zahlungen fehlerhaft sind. So entschied das LSG in einem anderen Fall.

Sonderzahlungen von Corona-Regelungen nicht betroffen

In dem Fall ging es um einen Mann aus Celle, der seit Jahren vom Jobcenter Geld für einen Mietkaufvertrag eines Hauses bekam, wie am Montag bekannt wurde. In diesem Vertrag wird nicht nur die Miete abgerechnet, sondern auch Kaufpreisraten für einen späteren Kauf des Hauses. Da vom Jobcenter aber grundsätzlich nur die Miete übernommen werde, wurden weitere Zahlungen eingestellt, hieß es in einer Mitteilung des Gerichts.

Der Mann wehrte sich mit Verweis auf die coronabedingten Sonderregelungen dagegen. Das Gericht entschied aber jetzt, dass Leistungen auch unter den Sonderregelungen gekürzt oder eingestellt werden könne, wenn die Leistungsbewilligung, wie in dem aktuellen Fall, fehlerhaft sei. Man wolle damit verhindern, dass ein Jobcenter „sehenden Auges“ Leistungen zu Unrecht gewähre, hieß es in der Mitteilung.

