Wiebke Adler aus Wolfsburg will Miss Germany werden

Gesucht werden nicht einfach nur schöne, sondern authentische und kreative Frauen mit einer Persönlichkeit, die ihr Leben nach ihren eigenen Vorstellungen gestalten und andere Menschen inspirieren wollen: 80 Kandidatinnen – fünf aus jedem Bundesland – stehen nun fest, die um den Titel der Miss Germany 2021 konkurrieren. Aus Wolfsburg ist Wiebke Adler mit dabei. Die 26 Jahre alte und 1,74 Meter große Immobilienkauffrau aus Brackstedt ist begeisterte Home-Sharing-Plattformerin.

Die nächste Runde ist schon im November

Die ersten Hürden hat sie bereits gepackt: Nach ihrer Bewerbung wählte eine Jury Wiebke Adler in die Top 10 von Niedersachsen. Im August stellte sie sich in der „Live Experience“ vor. Im Internet konnte danach abgestimmt werden, welche Teilnehmerinnen weiter kommen sollen. Dort schaffte es Adler in die Runde der Top 5 aus Niedersachsen. Der nächste Schritt: Eine Jury wird nun anhand verschiedener Parameter zwei Kandidatinnen bestimmen, die im November zum „Empowerment Day“ eingeladen werden. Dort wird dann entschieden, welche Kandidatin jeweils ihr Bundesland Ende Februar 2021 beim großen Miss Germany Finale vertreten wird. Und natürlich ist die Hoffnung in der VW-Stadt groß, dass die Wolfsburgerin dann dort mit dabei ist.

Wiebke Adler sagt über sich: „Ich bin eine Genießerin“

Auf der Internetseite des Wettbewerbs erfährt man so einiges von ihr: „Ich bin eine Genießerin und nehme jeden Sonnenstrahl, leckeren Snack, Wochenendtrip und Grund zum Lachen mit“, verrät sie dort. Sie hat zwei Schwestern und drei Terrier: Biene, Dusty und Elli. Ihre Leidenschaft ist das Tanzen (Techno und Salsa). Sie ist am liebsten in der Natur, wandert, fährt Fahrrad, Ski oder Motorrad.

Sie besuchte das Ratsgymnasium. Ihr erster Job: Pizzafahrerin bei Joeys. Nach dem Abitur 2012 startete sie ein Studium im Praxisverbund bei Volkswagen Immobilien und ging zu Auslandsaufenthalten nach Mexiko und in die Niederlande. Seit 2019 arbeitet sie bei Volkswagen Immobilien als Vermögensverwalterin und wacht über Volkswagen-Liegenschaften in Osteuropa. Anfang 2020 hat sie ein MBA Fernstudium „Digital Marketing und Data Management“ begonnen. „Ich bin mega neugierig, was durch die Digitalisierung in Zukunft alles möglich ist und sich verändern wird“, sagt sie über sich selbst.

Miss Germany: So stellt Wiebke Adler aus Wolfsburg sich vor

Sie will Shared Economy in Deutschland bekannter machen

Sie interessiert sich für Shared Economy und möchte viele andere davon begeistern. Die Idee dahinter lautet: Statt alleine nur zu besitzen könnten durchs teilen alle profitieren. In Deutschland wurde dieses Konzept durch Mitfahrzentralen bekannt. Airbnb machte mit seinem Marktplatz zur Vermietung von Unterkünften in den vergangenen Jahren daraus ein weltweites Geschäftsmodell. Wiebke Adler ist aber davon überzeugt, dass das auch im Kleinen funktioniert. Sie ist private Gastgeberin auf Home-Sharing Plattformen. Auf ihrer Internetseite erklärt sie, wie sie damit Geld verdient und sich ihr Motorrad finanziert hat. Shared Economy sei ein „megaspannendes Thema“, sagt sie, „ich hoffe dass in Deutschland das Potenzial noch stärker verstanden wird.“

„Jeder da draußen hat was zu sagen, was für andere echt interessant sein könnte“

So hat sie ihre Kandidatur bei Miss Germany unter ein Motto gestellt: „Meine Vision: Bis 2025 wird die deutsche Bevölkerung 75 Prozent ihres privaten Besitzes der Gemeinschaft gegen Entgelt zur Verfügung stellen.“ Dazu erklärt sie: „So, wie ich mich für dieses Thema interessiere, möchte ich andere Menschen dazu inspirieren, sich auch eine Sache zu suchen, mit der sie sich voll und gerne auseinandersetzen oder die sie schon richtig gut können, um dann wiederum andere Menschen zu informieren. Jeder da draußen hat was zu sagen, was für andere echt interessant sein könnte.“