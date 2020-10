Trist, trostlos und verlassen zeigte sich der Wolfsburger ZOB am Mittwoch. Wegen des Streiks fuhren nur ein paar Busse der WVG-Subunternehmen die Haltestellen an.

WVG-Busse bleiben am Mittwoch in Wolfsburg komplett im Depot

Levent Saman aus Isenbüttel lenkt seit 20 Jahren Busse der Wolfsburger Verkehrsgesellschaft (WVG) durch die VW-Stadt, seit 30 Jahren ist er Busfahrer. Er liebt seinen Job, wie er sagte. Doch am Mittwochmorgen ließ auch der dreifache Vater seinen Bus im Depot der WVG stehen. 90 Fahrer des städtischen Betriebes beteiligten sich am zweiten Streik der Gewerkschaft Verdi. Von 3.30 Uhr am frühen Mittwochmorgen bis 1.30 Uhr am Donnerstagmorgen dreht sich kein Rad an einem WVG-Bus. Es geht nicht nur um mehr Geld. Es geht um ein Gesamtpaket, wie Streikleiterin Steffi Greim erzählte.

Wer am Mittwochvormittag vom Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) einen Bus zu seinem Ziel nehmen wollte, braucht etwas Geduld. Zwar fuhren immer wieder Busse, die Anzeigetafeln zeigten die Abfahrtszeiten an, als wäre nichts geschehen. Doch tatsächlich waren nur Busse privater Unternehmen im Auftrag der WVG unterwegs. Das ist ein Aspekt, den man auf dem Betriebsgelände der WVG kritisierte. Es sei nicht gut, dass die Subunternehmen fahren würden, hieß es. Damit, so meinte eine Fahrerin, sei die Wirksamkeit des Streiks unterwandert worden. Belegschaft fordert familienfreundlichere Dienste Dabei haben die Fahrer, sie bilden die Hälfte der WVG-Belegschaft, klare Botschaften für ihre Arbeitgeber. „Der Dienst muss deutlich familienfreundlicher werden“, forderte Steffi Greim. Es komme vor, dass Fahrer binnen einer Woche fünf verschiedene Schichten übernehmen müssten, erklärte sie. Levent Saman kann ein Lied davon singen: „Mir fehlen die Wochenenden mit meiner Familie.“ Er hat drei Töchter, eine ist erst neun Jahre alt. „Es ist schwer, die Kinder auch wirklich aufwachsen zu sehen“, so Saman. Besonders der geteilte Dienst mache es den Bediensteten schwer. „Sie stehen dem Unternehmen an solchen Tagen 12 Stunden zur Verfügung“, so Steffi Greim. Den Frauen und Männern geht es um bessere Arbeitsbedingungen. Familienfreundlichkeit sei ein Aspekt von vielen. Man habe einen sehr guten Chef, wie Greim erklärte, gleichwohl warte die Gewerkschaft seit Januar auf ein vernünftiges Angebot der Arbeitgeberseite. Das Argument einer Gehaltssteigerung von 20 Prozent in den vergangenen zehn Jahren lasse sie nicht gelten: „Das sind zwei Prozent pro Jahr. Berechnet man die Inflationsrate, bringen unsere Fahrer noch Geld mit.“ Ein paar Busse fuhren durch Wolfsburg – sie kamen von Subunternehmen 20 Prozent der Fahrten der WVG sichern Subunternehmen ab, schreibt Sprecherin Petra Buerke. Auf allen Linien seien deren Busse am Streiktag unterwegs gewesen, allerdings sehr ausgedünnt.