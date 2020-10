Schöninger Stolperstein rührt Ehepaar in Kalifornien

Manchmal dauert es Jahrzehnte, bis sich der Schleier des Vergessens hebt. Die E-Mail eines Ehepaares aus Kalifornien, die Ende September den Schöninger Arbeitskreis Stolpersteine erreichte, hat dies bewirkt. „Schicksal unbekannt“ steht auf dem Stolperstein, der in Schöningen vor dem Haus in der Bismarckstraße 2 an den Juden Walter Cohen erinnert. Doch nun scheint Licht in das Dunkel um den Verbleib und weiteren Lebensweg des Sohnes von Johanna und Wilhelm Cohen zu kommen.

E-Mail aus den USA überrascht Arbeitskreis Stolpersteine

„Die Nachricht aus den USA löste bei uns große Überraschung aus“, berichten Rosemarie und Manfred Saak, die den Arbeitskreis Stolpersteine gemeinsam mit Edith Willeke und Christiane Willeke-Sonnenbrodt im Jahr 2011 gegründet hatten. Der widmet sich seitdem nicht nur dem Gedenken an die Schöninger Opfer des NS-Regimes. In vielen gemeinsamen Aktionen mit Schulen hat er auch die Schicksale der Schöninger Familien und deren Nachfahren erforscht, die Zielscheibe des Rassenhasses und Massenmordes der Nationalsozialisten im Dritten Reich gewesen sind. Doch ungeklärt blieb bisher die Frage nach dem Verbleib von Walter Cohen.

An ihn, seinen Bruder Heinrich und seine Mutter Johanna erinnern auf dem Boden vor dem Drogeriemarkt in der Bismarckstraße 2 die drei Stolpersteine, die Künstler Gunter Demnig dort vor sieben Jahren verlegt hat. „Johanna Cohen war Erbin des Geschäftshauses ihrer Eltern Joseph und Rosel Braunsberg. Ihr Ehemann Wilhelm Cohen war schon 1933 verstorben. Sein Grab ist auf dem Schöninger Friedhof“, weiß Manfred Saak. „Auf Repressalien der Nazis musste Frau Cohen 1934 das Geschäft an den ,christlichen’ Kaufmann Walter Lübeck veräußern. Sie zog nach Berlin, vermutlich in ein Judenhaus, wo sie 1939 verstarb.“

Ehepaar Masur möchte mehr über die Stolpersteine wissen

Ihr Sohn Heinrich floh vor den Nazis nach England und überlebte. „Leider gibt es bis heute noch keine Kontakte zu eventuellen Nachfahren von ihm“, bedauert Manfred Saak. Bis zum Eintreffen der E-Mail des den Saaks bis dato nicht bekannten Ehepaares aus den Vereinigten Staaten galt das auch für den weiteren Lebensweg des Sohnes Walter. „Die Eheleute Jane und Dennis Masur schrieben uns jetzt, dass sie im Internet auf die in Schöningen verlegten Stolpersteine für ihre Familie gestoßen seien und mehr darüber wissen möchten“, berichtet Manfred Saak.

Im Jahr 2013 setzte Künstler Gunter Demnig die Stolpersteine zur Erinnerung an die Familie Cohen in der Bismarckstraße. Foto: Norbert Rogoll

Sein Austausch mit dem Ehepaar scheint nun neue Erkenntnisse über das Schicksal von Walter Cohen zutage zu fördern: „Er hatte offenbar 1930 das Abitur in Schöningen abgelegt. Bald darauf verheiratete er sich mit Rosi Hirschberg. Als es in Deutschland durch die Nazis für die Juden bedrohlich wurde, flüchtete das Ehepaar: er nach Belgien und sie nach England“, berichtet Saak aus dem Schriftwechsel, der sich mit den Masurs entwickelte. „Später sollen sich Rosi und Walter Cohen in Finnland wiedergetroffen haben, wo er als Arzt praktizierte und 1941 ihr Sohn William geboren wurde.“

Doch auch in Finnland war Walter Cohen nicht sicher vor den Nazis: „Er wurde in ein Arbeitslager in der Nähe des Polarkreises geschickt“, ergab Saaks Schriftwechsel mit den Masurs. „Während dieser Zeit observierte die finnische Polizei in Komplizenschaft mit den Nazis eine Gruppe deutsch-jüdischer Flüchtlinge, darunter auch die Familie Cohen, um sie per Schiff nach Deutschland zurückzuschaffen“, berichtet Saak weiter. Cohens Verbindung zu einem Mitglied der finnischen Gesetzgebung soll die Familie schließlich gerettet haben. „Durch eine Notiz auf einer Postkarte soll es Walter gelungen sein, die Ausreise des Schiffes zu verhindern und damit auch weitere 150 Menschenleben zu retten“, berichtet Saak. Diese Episode im Leben von Walter Cohen gebe noch viele Rätsel auf, die der Arbeitskreis nun zu klären versuche.

1943, als Walter Cohens Sohn William zwei Jahre alt war, wanderte die Familie nach Schweden aus, wo Tochter Jane geboren wurde, die nun per E-Mail Kontakt zum Arbeitskreis Stolpersteine aufgenommen hat. Nach dem Krieg, so ergab der Mail-Austausch mit den Eheleuten Masur, zog die Familie Cohen offenbar nach Äthiopien, wo Walter als Arzt in einer Reihe von Missionskrankenhäusern arbeitete“, schildert Manfred Saak. „Doch aufgrund der Höhenlage von Addis Abeba, die Walters Gesundheit beeinträchtigte, kehrte die Familie wieder nach Schweden zurück, wo Walter Cohen im Alter von 57 Jahren verstarb.“ Seine Witwe Rosi wanderte daraufhin mit ihren Kindern zu ihrem Vater in die USA aus und Tochter Jane heiratete dort Dennis Masur. Beide leben heute in Kalifornien.

Arbeitskreis will Angaben und Erinnerungen verifizieren

„Janes Ehemann Dennis war in den 70er Jahren mit der US-Armee in Deutschland – und hat für eine kurze Zeit sogar auch in Schöningen gelebt. Seine Frau hat nach eigenen Angaben in dieser Zeit Englisch an der Realschule unterrichtet“, berichtet Manfred Saak. „Vielleicht, so hofft er, „können sich noch einige Schöninger an sie erinnern. Dies würde helfen, die Angaben und Erinnerungen zu verifizieren. Aus der Konversation mit den Masurs weiß er: „Beide würden Schöningen gern besuchen, was ihnen aber durch Corona im Augenblick leider nicht möglich ist. Doch sie schreiben uns: Hoffentlich können wir einmal die Stolpersteine vor dem Haus unserer Familie in der Bismarckstraße persönlich sehen.“

Der Arbeitskreis Stolpersteine Schöningen, unser Foto zeigt (von links) Rosemarie Saak, Heidi Rank und Manfred Saak, widmet sich seit 2011 dem Gedenken an die Schöninger Opfer des NS-Regimes und setzt seither mit vielfältigen Aktionen und Ausstellungen ein deutliches Zeichen gegen Antisemitismus und Rassismus. Foto: Markus Brich

Dort liegen drei von insgesamt 38 Gedenksteinen, die die Namen aller bisher bekannten Schöninger NS-Opfer tragen. Den letzten hatte Künstler Gunter Demnig im Mai vergangenen Jahres vor dem Haus Am Plan1 als Erinnerung an den Jugendlichen Willi Wiemert gesetzt. Die Stolpersteine, so wünscht es sich der Arbeitskreis, sollen die Erinnerung wachhalten, ein Symbol gegen das Vergessen sein. Der Fall Cohen ist ein weiterer Beleg, wie dies gelingt.