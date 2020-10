Urteil: Fünf Polizei-Überwachungskameras in Hannover rechtswidrig

In Hannover sind 5 von 31 Überwachungskameras der Polizei rechtswidrig angebracht und müssen stillgelegt werden. Das hat das niedersächsische Oberverwaltungsgericht am Dienstag in Lüneburg entschieden. Die 26 restlichen Kameras dürfen weiterbetrieben werden, sie waren allerdings auch nicht Gegenstand des Gerichtsverfahrens. Die fünf strittigen Kameras sind fast alle in der Nähe des Stadions von Hannover 96 angebracht – sie laufen nicht rund um die Uhr, sondern nur bei Großveranstaltungen. Außerdem entschied das Gericht am Dienstag, dass auch der Betrieb von zwei weiteren Kameras rechtswidrig war, die bereits im März dieses Jahres abgebaut wurden.

Hannoveraner wehrt sich gegen Polizei-Überwachungskameras

Ein Mann aus Hannover wehrt sich seit Jahren gegen die Aufzeichnungen. Nach seiner Einschätzung verstößt der Einsatz der Kameras gegen das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Das Verwaltungsgericht Hannover entschied bereits 2016 erstmals in der Sache, damals wurden jedoch nur 22 von 78 Kameras der Polizeidirektion abgesegnet. Gegen dieses Urteil legte die Polizeidirektion Berufung ein, nun ist die nächste Instanz am Zug.