Breites Bündnis fordert flächendeckende Impfungen in Pflegeheimen

Ein breites Bündnis will dafür Sorge tragen, dass alle Bewohner und Beschäftigten von stationären Alten- und Pflegeheimen in Niedersachsen eine Grippeschutzimpfung erhalten. Alle Kosten trügen die gesetzlichen Krankenkassen, die Teilnahme an den Impfungen sei aber selbstverständlich freiwillig, teilten die Organisationen des Zusammenschlusses „Konzertierte Aktion Pflege in Niedersachsen“ am Montag mit. Dazu gehören Wohlfahrtsverbände, Krankenkassen, Städte und Gemeinden.

Gesundheitsministerin Reimann begrüßt die Initiative

Menschen in Pflegeheimen seien durch die Grippe besonders gefährdet, gleichzeitig aber auch oft nicht mehr in der Lage, sich aus eigener Initiative impfen zu lassen. Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) begrüßte die Initiative. „Gerade weil die Grippe und die Covid-Erkrankung sehr ähnliche Symptome aufweisen, ist die Grippeimpfung in diesem Jahr so wichtig wie noch nie zuvor, insbesondere für die Risikogruppen“, sagte sie.

Grippe ist eine nach Angaben der Verbände vor allem für Risikogruppen eine hochgefährliche Krankheit, die allein 2017/2018 bundesweit 25.000 Todesopfer gefordert habe. Die Ständige Impfkommission (STIKO) beim Robert Koch-Institut empfehle daher, sowohl Bewohnerinnen und Bewohner als auch das Personal in Pflegeheimen impfen zu lassen. Zu den Initiatoren und Unterstützern der Impfaktion zählen Pflegeanbieterverbände, Kassenverbände, die kommunalen Spitzenverbände sowie das Gesundheitsministerium.

