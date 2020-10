Die nächste Braunschweiger Schule ist von Corona betroffen

Die meisten Schüler kommen in diesem Fall aus der Region.

Die Meldungen neuer Corona-Fälle in Schulen reißen nicht ab: Wie die Stadtverwaltung am Sonntag mitteilt, hat sich ein Schüler der Heinrich-Büssing-Schule mit Covid-19 infiziert. Mit den 13 Schülerinnen und Schülern seiner Klasse sowie zwei Lehrern werde kurzfristig geklärt, ob sie als K1- oder als K2-Personen gelten und gegebenenfalls getestet werden müssen – also ob sie engen Kontakt zum dem Infizierten hatten oder nicht.

Dies werde überwiegend durch die Gesundheitsämter der Region geschehen, da die meisten Betroffenen aus dem Umland kommen, so die Stadt. „Alle sind informiert, bis auf weiteres Zuhause zu bleiben und sich abzusondern.“ Mehr zum Thema



