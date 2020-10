Deutscher Wetterdienst: Ab Sonntagmorgen stürmt es in der Region

Im Laufe der Nacht kann es in der Region zu Sturmböen kommen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt. Bisher gilt die Warnung für Baddeckenstedt, den östlichen Teil des Kreises Wolfenbüttel. Ebenso ist der Westen des Kreis Peine um Hohenhameln betroffen.

Sturmböen für Baddeckenstedt und Hohenhameln erwartet

Der Meldung des DWD zufolge werden ab 5 Uhr morgens am Sonntag in diesen Gebieten Windgeschwindigkeiten um die 55 Kilometer in der Stunde gemessen werden. Der Wind wird aus südlicher Richtung wehen. In exponierten Lagen, so die Meldung des DWD weiter, können Windgeschwindigkeiten bis zu 65 Kilometern in der Stunde erreicht werden.