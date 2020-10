Kein weiterer Corona-Fall an Schöninger Eichendorffschule

Schöningen. Der komplette siebte Jahrgang der Schöninger Eichendorff-Hauptschule durfte am Donnerstag nicht zum Unterricht kommen. Der Grund: Eine „Person des schulischen Personals“, so formulierte es der Landkreis Helmstedt in einer Meldung am Mittwoch, war positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden. „Alle 48 Schülerinnen und Schüler der siebten Klassen werden getestet, ebenso rund 30 Lehrkräfte“, bestätigte Schulleiterin Gabriela Ruhe am Donnerstagmorgen auf Anfrage unserer Zeitung. Am Nachmittag erhielt sie dann die gute Nachricht: Alle Testergebnisse der betroffenen Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler des siebten Jahrgangs sind negativ. Der Präsenzunterricht kann also weiterlaufen.

Schulleiterin kritisiert Informationsfluss des Landkreises

Sprachlos machte die Schulleiterin allerdings die Tatsache, dass sie nur „per Zufall“ von der positiven Testung der betroffenen Person erfahren habe. „In diesem Punkt fühle ich mich vom Gesundheitsamt des Landkreises im Stich gelassen“, kritisiert die Rektorin.

Nach Informationen unserer Zeitung soll die Person bereits am Montag positiv auf Corona getestet worden sein. Sie ging möglicherweise davon aus, dass diese Information vom Gesundheitsamt an die Schule gemeldet wird. Doch beim Amt des Landkreises sah man nach den gültigen Vorgaben offenbar keinen Anlass, die Schule zu informieren, weil die Person wegen des Wochenendes in den 48 Stunden vor dem Test keinen Kontakt zur Schule hatte.

Für die Schulleiterin eine unverständliche Entscheidung. „Wir betreiben hier einen enormen Aufwand, um die Infektionsgefahr im Präsenzunterricht so gering wie nur irgend möglich zu halten“, sagt Ruhe. So werde jeder Jahrgang in einer Kohorte zusammengefasst. „Die lassen wir morgens durch verschiedene Eingänge in die Schule, damit sie sich nicht begegnen“, erklärt die Schulleiterin das Hygienekonzept. Auch in den Pausen dürfen sich die Kohorten nur in voneinander abgegrenzten Bereichen auf dem Schulhof aufhalten. „Allein das bedeutet bei einer Lehrerversorgung von 77,2 Prozent einen erheblichen Mehraufwand für das Kollegium, um den Aufsichtspflichten nachzukommen“, sagt Ruhe.

Landkreis beruft sich auf datenschutzrechtlichen Belange

Kreissprecher Andreas Jünemann nimmt auf Anfrage unserer Zeitung wie folgt Stellung zu dem Fall: „Auch im Zuge der Corona-Pandemie haben die Behörden das Datenschutzrecht zu beachten. Insbesondere die äußerst sensiblen Gesundheitsdaten unterliegen einem besonderen Schutzstatus.“ Daher sei nach Bekanntwerden der Infektion der Betroffenen sorgfältig abzuwägen gewesen, „ob die Weitergabe der Informationen an andere Stellen aus Gründen des Infektionsschutzes gerechtfertigt und erforderlich gewesen wäre.“

Da eine Übertragung in der Schule aufgrund der Zeitspanne zwischen letztmaligem Kontakt und Symptombildung laut Jünemann ausgeschlossen werden konnte, „durfte eine Unterrichtung der Schulleitung durch das Gesundheitsamt datenschutzrechtlich nicht erfolgen“. Die Einschätzung des Gesundheitsamtes habe sich inzwischen glücklicherweise bewahrheitet: Alle Testergebnisse seien negativ.

Kreis will nach Vorfall Zusammenarbeit mit Schulen verbessern

Dennoch reagiert der Landkreis auf die Kritik von Gabriela Ruhe: „Nach Rücksprache mit der Schulleiterin und hausinterner Prüfung werden wir im Sinne einer vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Landkreis und den Schulen in zukünftigen ähnlichen Fällen jedoch eine unmittelbare Information vom Gesundheitsamt an die Schule unter Wahrung der datenschutzrechtlichen Belange vornehmen“, heißt es in der Stellungnahme des Kreissprechers.