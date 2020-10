Renten in Niedersachsen und Bremen über dem Durchschnitt

Hannover. 1423 Euro beträgt die mittlere Brutto-Rente in Niedersachsen, in Bremen 1421 Euro. Der deutsche Durchschnitt liegt bei 1413 Euro.

Die Bezüge der Rentner in Niedersachsen und Bremen liegen im Bundesländervergleich im Mittelfeld, aber über dem bundesweiten Durchschnitt. Das geht aus einer Übersicht der Deutschen Rentenversicherung hervor, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt. In Niedersachsen erhalten die Rentner im Schnitt 1423 Euro brutto im Monat nach 35 Versicherungsjahren, in Bremen sind es mit 1421 nur zwei Euro weniger.

Saarland an der Spitze, Thüringen ganz unten

Die durchschnittliche Bruttorente lag bundesweit bei 1413 Euro. Spitzenreiter sind die Rentner im Saarland mit im Schnitt 1545 Euro brutto im Monat. Es folgt Nordrhein-Westfalen mit 1522 Euro. Am Ende stehen die Rentner in Thüringen mit im Schnitt 1292 Euro, in Sachsen-Anhalt mit 1299, in Mecklenburg Vorpommern mit 1306 und in Sachsen mit 1309 Euro. In allen Bundesländern - auch in Niedersachsen und Bremen - kommen die Frauen im Schnitt auf teils deutlich weniger Rente.