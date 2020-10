Das Studium an der historischen Universität in Helmstedt ist bald wieder in Präsenzvorlesungen möglich. Die zweite gute Nachricht: Das Semester fängt in diesem Jahr erst im November an – auch das eine Folge von Corona. Es ist also noch Zeit, sich um einen Platz zu bewerben

Die Universität Magdeburg und die Business School Magdeburg, die in den Räumen des Ostflügels die Masterstudiengänge Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftspsychologie berufsbegleitend anbieten, hatten ihr Angebot im März quasi über Nacht komplett auf Videokonferenzen umgestellt, weil ein Unterricht vor Ort wegen der Corona-Pandemie nicht möglich war. Hybride Vorlesungen Jetzt, mit dem Beginn des Wintersemesters, sind die Studentinnen und Studenten wenigstens teilweise wieder in den Räumen der alten Universität angekommen. Um wieder „richtige“ Vorlesungen anbieten zu können, gibt es eine Hybrid-Lösung, erläutert Professor Weimann, der Geschäftsführer der Business School. Eine begrenzte Anzahl von Studierenden können vor Ort sein und die Vorlesung hören. Aber nur so viele, wie unter Wahrung des Mindestabstandes in den Raum passen. Gleichzeitig wird die Vorlesung live im Internet übertragen und alle anderen Studierenden können ihr zuhause auf dem Bildschirm folgen. Die moderne Technik macht es möglich, dass man auch von zuhause aus Fragen stellen und mit dem Dozenten kommunizieren kann. Positives Echo Die ersten Erfahrungen mit dieser neuen Form der Vorlesungen seien sehr gut, berichtete Prof. Weimann. „Die Technik funktioniert und unsere Studierenden sind froh, wieder richtige Vorlesungen besuchen zu können.“ Professor Weimann beschreibt die Chancen, die sich mit diesem Bildungsangebot eröffnen, so: „In schwierigen Zeiten ist eine höhere Qualifikation die beste Versicherung gegen den Verlust des Arbeitsplatzes. In Helmstedt zu studieren, wird sich dann erst recht lohnen. Je besser Mann oder Frau qualifiziert ist, umso sicherer ist der eigene Arbeitsplatz.“ Der nächste Anfängerjahrgang wartet schon, denn das Studienangebot in Helmstedt wird auch in der Corona-weit gut nachgefragt. Dennoch sind noch Plätze frei, wie Professor Weimann betont, und auch der Bachelor-Studiengang, der in Magdeburg angeboten wird, ist noch nicht voll. Mehr Info im Internet unter: www.studieren-berufsbegleitend.de oder www.mba-uni.de.